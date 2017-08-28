Лукашенко предлагает оздоравливать в Беларуси детей из Сирии

Программу отдыха, оздоровления и учебы детей из Сирии могут разработать в Беларуси.

С таким предложение выступил Александр Лукашенко на встрече с министром социальной вопросов и труда Сирии Римом аль-Кадери. Такая программа может быть разработана уже на будущий год.

— Может, это будет сотня, может, пятьсот человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детей для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для обучение в Беларуси, ― цитирует слова главы государства его пресс-служба.