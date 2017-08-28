Министр образования хочет сделать гимназии простыми школами?

Повышенный уровень знаний в гимназиях будет даваться в 10 и 11 классах.

Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр образования страны Игорь Карпенко.

Напомним, тема гимназий поднималась на республиканском педагогическом совете в минувший четверг: глава Минобра призвал пересмотреть их работу, это указывалось в перечне его предложений по реформированию системы образования, которую одобрил глава государства Александр Лукашенко.

Как рассказал Карпенко в эфире телеканала, в гимназиях в перспективе будут преподавать по общим стандартам в рамках начального и базового уровней.

— А гимназический, повышенный уровень должен быть на третьей ступени общего среднего образования – 10-11 класс, – цитирует слова министра Спутник.

По мнению Карпенко, вступительные экзамены в 5-й класс – лишний стресс для ребенка, а в столь юном возрасте поступление в гимназию – скорее «амбиции родителей», а не его желание. Также Карпенко заявил о том, что общеобразовательные школы «имеют такое же право на одаренных учеников».