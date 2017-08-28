Белстат вновь радует оптимистичными цифрами о доходах населения. Байнет удивляется – и реагирует.

По данным официальной статистики, денежные доходы в Беларуси из расчета на душу населения в первом полугодии выросли до 533,6 рубля в месяц. Таким образом, приходящийся на одного среднего белоруса доход за год вырос на 31,2 рубля.

Интересно, что Белстат брал в расчет денежные доходы до уплаты налогов, а среди источников доходов учитывались даже средства, выигранные в лотереях.

Белорусские интернет-пользователи с иронией прокомментировали такую оптимистичную информацию.

«Вот вам и обещанные “по пятьсот” к концу года», – пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«А потом отнимаем 36% пенсионного налога и 13% подоходного. И как, скажите пожалуйста, за эту сумму выжить?»

«Располагаю доходом в одну среднюю по стране трудовую пенсию. Рад за тех, кто располагает большей суммой!»

«Все нормально, граждане, нарисуют нам начальнички доходов, будем жить поживать и бацьку добрым словом поминать».

«Как ни считала, но у меня больше 100 рублей на каждого члена семьи не получается... Откуда они берут такие цифры?»

«Нехило отжигает Белстат. То есть, они считают, что у нас в стране средняя семья из 4-х человек имеет больше 2100 рублей дохода в месяц? А многодетные тогда вообще миллионеры!»

«Чувствую, что в конце срока вождя будут говорить, что живем мы лучше, чем в Арабских Эмиратах»

«В США, если вам будут платить меньше $ 8 в час (около $ 1300 в месяц), работодателя посадят в тюрьму. Так почему же мы должны выживать на $ 250, тогда как зловещая Америка готова платить даже уборщику $ 1300? Что-то не так».

«Очередной вброс дезы: оплату коммуналки повышать надо, а ответственные работники уже сообщили, что уровень жизни вырос».

Экономист о росте зарплат: «Как работали люди за еду – так оно и останется»