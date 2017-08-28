Душил и требовал деньги. В Полоцке совершено нападение на салон мобильной связи

Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета расследуется головное дела о разбойном нападении в павильоне связи ИООО «Связной БЕЛ» в Полоцке.

Следственный комитет раскрыл подробности.

23-летний рабочий из Верхнедвинска приехал с друзьями к своей 34-летней сестре в Полоцк. Распивая спиртные напитки, 21 августа они решили выручить деньги в ломбарде. С этой целью около 12 часов мужчина вместе с сестрой, 31-летним неработающим жителем Витебска и 23-летним охранником из Витебска пришли в павильон связи по улице Зыгина в Полоцке, чтобы оформить в кредит мобильный телефон.

Предоставив свой паспорт, оформив все необходимые документы, мужчина вскоре стал обладателем нового мобильного телефона стоимостью 449 рублей. Выйдя из салона связи, компания зашла в ломбард, который расположен недалеко от салона, где благополучно оставила новый телефон за 50 рублей. Вырученные деньги ушли на приобретение спиртного и продуктов питания.

Около 14 часов компания вернулась в салон связи, так как 23-летний охранник из Витебска решил приобрести в кредит IPhone 5S за 699 рублей. Для оформления заявки мужчина передал администратору салона свой паспорт, а позже вышел из салона связи. Женщина в помещение не заходила, а ожидала компанию на улице.

В это время 23-летний рабочий с 31-летним витебчаниным обращались к администратору с просьбой показать им различные модели мобильных телефонов, находившихся на витринах. Администратор поняла, что мужчины что-то задумали и хотят, чтобы она вышла из-за стойки, где находилась тревожная кнопка.

Мужчина, который оформлял кредит первым, подошел за стойку, схватил 21-летнюю женщину за шею и толкнул ее к шкафу. Когда женщина стала звать на помощь, он закрывал ей руками нос и рот, продолжая сдавливать горло, высказывая угрозы убийством, которые потерпевшая восприняла как реально исполнимые. Мужчина требовал показать кассу с деньгами. Женщине удалось незаметно нажать на тревожную кнопку, когда к подозреваемому подошел его знакомый. Администратор спросила, сколько им нужно денег, на что один из мужчин ответил 50 рублей, а второй его перебил и потребовал 200 рублей. Подозреваемые пытались отключить видеонаблюдение в павильоне, после чего один из них с места преступления скрылся.

Однако вскоре был задержан прибывшими сотрудниками охраны и уголовного розыска, как и его подельники.

Было установлено, что 23-летний рабочий из Верхнедвинска ранее неоднократно судим, последний раз в июне 2016 года за кражу и грабеж, в июне текущего года он был освобожден условно-досрочно . 31-летний грузчик из Витебска ранее неоднократно судим, последний раз в 2015 году за кражу к 1 году лишения свободы, освободился в ноябре прошлого года.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207 УК РБ (разбой, совершенный повторно, группой лиц). С момента задержания они содержатся под стражей.

Потерпевшая женщина с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение.