Дорого в долларах, дешево в минутах: кто в мире работает за мясо

Британская компания Caterwings составила индекс цен на мясо, проанализировав ценники в 52 крупных странах.

Самое дорогое мясо продается в Швейцарии — килограмм говядины там стоит почти 50 долларов, а самое дешевое — в Украине, свидетельствуют данные Meat Price Index. Но чтобы отведать мясное рагу, швейцарец должен отработать 3 часа, а украинец — почти 11 часов. Беларусь в рейтинг не вошла.

Стоимость мяса в Швейцарии примерно на 150% выше, чем в среднем по миру. Но если стоимость этого продукта сопоставить с минимальной заработной платой в стране, то цены уже не покажутся астрономическими.

Неквалифицированному работнику в Швейцарии потребуется всего 3,1 часа, чтобы заработать на 1 кг говядины. И швейцарец может позволить себе чаще покупать мясо и мясопродукты, чем жители многих других стран. В Швейцарии в прошлом году было употреблено почти 75 кг мяса, птицы и рыбы на душу населения.

И если смотреть на доступность мяса с точки зрения минимального размера зарплаты, то получится, что больше всего повезло жителям развитых богатых стран, где ценники в супермаркетах высокие. Так, гражданам Дании, Швеции, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании придется работать менее двух часов, чтобы обеспечить себя килограммом мяса.

«Мясной индекс» градуирует этот продукт на три части: мясо голени, вырезка и фарш (или измельченная говядина) с добавлением 10–20% жира. И конечно, вырезка – это самый дорогой продукт.

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