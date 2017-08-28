Минобороны Украины: учения могут быть прикрытием для ударных группировок России

Министр обороны Украины Степан Полторак озвучил свои опасения насчет белорусско-российских учений «Запад-2017».

Чиновник в интервью украинскому изданию «Наша армія» отметил, что Россия ежегодно проводит масштабные учения, «официально заявляя, что они плановые и не угрожают никаким государствам».

– Как показывает опыт, это не так, – подчеркнул Степан Полторак. – Кроме демонстрации силы, учения подобного размаха вполне могут служить прикрытием развертывания ударных группировок войск РФ.

По его словам, это может происходить в виде «концентрации средств поражения и материальных ресурсов на операционных направлениях и обработки вариантов использования таких сил».

– Мы хорошо помним, как российские войска, привлеченные к маневрам «Кавказ-2008», не вернулись с полигонов и начали агрессию против Грузии, – добавил министр обороны соседней страны.

Также он подчеркнул, что Россия заявила для участия в учениях «Запад-2017» всего 13 тысяч военнослужащих, однако на самом деле к маневрам могут быть привлечены более 100 тысяч военных.

– Это создает угрозу для Украины и других стран Европы, – заметил он.

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