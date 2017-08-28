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Комментарии
28.08.2017
Почему власти хотят оставить белорусов без хорошего шопинга

Экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, как распорядители чужого предпочитают интересы отдельных производителей из разряда номенклатурных фаворитов, чем интересы потребителей.

С 1974 по 2008г. в Британии реальные цены (с учётом инфляции) на одежду уменьшились на 80%. Это результат действий законов свободного рынка и открытой конкуренции, а не Госплана, министерства лёгкой промышленности или огосударствлённых профсоюзов.

Знатоки шоппинга могут совершать совершенно неимоверные покупки. Так костюмы от известных компаний (Calvin Klein, Hugo Boss, Canali, Kenneth Cole, Burburry. Ralph Lauren и т.п.) стоят от $ 1000 до $ 3000. При этом система капитализма устроена так, что эти самые костюмы можно купить за … $ 25 за штуку. God bless eBay. Один потребитель купил их, потратил $ 14 на портного для полной гармонии своего тела и костюма. Проблема костюмов была в мелочах (неровные швы, что-то помятое, длинна штанов).

Почему белорусы не имеют прямого доступа до eBay, PayPal и подобных площадок, которые существенно снижают стоимость потребительских товаров? Ответ очевиден: распорядители чужого предпочитают интересы отдельных производителей из разряда номенклатурных фаворитов, чем интересы потребителей.

В Беларуси расходы среднего домашнего хозяйства на одежду и обувь составляют ~8% или около $ 27. Получается, что годовые затраты на покупку одежды и обуви белорусов составляют ~ ,25 млрд. Если бы в Беларуси был до eBay/PayPal и другие современные торговые площадки белорусы ежегодно экономики только на покупке одежды и обуви до $ 600 млн. или ~0 на семью. В условиях падения реальных денежных доходов, резкого подорожания жилищно-коммунальных услуг, расширении сферы платных услуг системы образования и здравоохранения логично было бы разрешить белорусам свободный доступ к интернет торговым площадкам мира. Как вы думаете, белорусское т.н. «социально ориентированное» государство сделает это? Чтобы ко Дню знаний учителя и ученики могли подчеркнуть свои красоту новой, стильной, качественной одеждой и обувью? Для этого я не вижу ни политической воли, ни готовности депутатов отстаивать интересы своих избирателей.

Зато есть жгучее желание VIP-распорядителей чужого одеть всех белорусских детей и учителей в изделия Беллегпрома. Наверно, чтобы хоть как-то скрыть и замаскировать природную красоту наших учителей и детей.

 
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