«Система образования в зародыше задушила белорусских учителей-новаторов»

Учительница и репетитор ответили на вопрос Лукашенко, где белорусские Сухомлинские и Макаренко.

На республиканском педсовете глава Беларуси озаботился проблемой разработки и внедрения в практику уникальных авторских методик обучения и воспитания.

— Почему мы не слышим о современных учителях-новаторах? Где отечественные Макаренко, Сухомлинские, Шаталовы? Это упрек и вам, и властям тоже — тем, кто занимается образованием, — приводит слова Александра Лукашенко БЕЛТА.

По мнению президента, авторские методики обучения и воспитания даже более важны, чем докторские диссертации, потому что они основаны на жизненных реалиях, на взаимоотношениях учителя и ученика.

Анна Северинец: «Откуда браться желанию внедрить авторскую методику? Это какую стену лбом надо пробить!»

Учительница Анна Северинец отмечает, что авторские методики у учителей есть, и немало, а вот желания выносить их за двери собственного класса — нет.

—Это сопряжено с немыслимой бюрократией, с огромным количеством бумажных проблем, потому что опубликоваться со своей авторской методикой, выйти на люди — это очень большой, длительный и нервозатратный процесс. У нас повседневная школьная бюрократия огромная, и если добавить к ней еще и внеурочную — работать будет некогда, — объясняет собеседница Завтра твоей страны. — Сильные учителя, у которых эти методики есть, самодостаточны на своем рабочем месте. Молодым же очень тяжело пробиться лбом через школьную уравниловку.

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