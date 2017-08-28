Невзоров: народ все равно вернется в хлев первобытного мышления

Публицист Александр Невзоров прокомментировал закрытие пропагандистского проекта LifeNews.

– А я вам могу объяснить, почему это произошло, – заявил Невзоров в эфире «Эха Москвы». – Потому что тратить, сорить миллионами долларов на одурачивание масс нет никакой, как выяснилось, необходимости.

Массы настолько охотно одурачиваются без миллионных вложений… Массы и так все в постоянной позе «Чего изволите? Во что поверить?»

Москва. 2017 год. Поклонение ребру Николая Чудотворца

Вот, им сказали: «О, привезли вам ребро. Целуйте. В очередь! Целуйте!» Какая разница, чье ребро, да? Какие сертификаты подлинности? Вон! Почетный караул встречал – это вам лучший сертификат. Сказано «В очередь» (и с продолжением, да?) Целуйте.

А завтра привезут чей-нибудь копчик. А послезавтра чьи-нибудь нетленные ягодицы. И точно так же все выстроятся, поскольку это нынче демонстрация собственной благонадежности и умения веровать не только в Донбасс, не только в «Крымнаш», но и во все остальные ингредиенты этой чудовищной идеологической солянки, которую вот там вот варит для населения Кремль.

Но это абсолютно понятно, и Кремль здесь надо понять, простить и погладить по головке, потому что народ надо либо просвещать, либо дурачить. Третьего не дано.

Но просвещать бесполезно, потому что с любых высот, на которые бы ты ни затащил народ, он всё равно вернется в хлев первобытного мышления, он всё равно вернется к примитивности своих дремучих идеалов, и никакое просвещение, разумеется, не приживется. Поэтому его остается дурачить…

Опять-таки, ВЦИОМчик нам подкидывает чудесную цифру про то, что 75% россиян испытывают восторг при виде двуглавого орла. Эта фраза уже откуда-то просто из Салтыкова-Щедрина, но надо сказать, что в том 17-м году тоже примерно такое же количество испытывали восторг при виде двуглавого орла и точно также у них у всех наворачивались слезы. Всё это уже было, мы это всё уже проходили. С какой поразительной скоростью они меняют свою точку зрения и меняют объект восторга, мы понимаем.

Невзоров: «Россия уже примерно по пояс погрузилась в трясину пятнадцатого века»