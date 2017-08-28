В Минске на месте «Еврооптов» появились магазины «Бруснiчка». Что происходит?

В начале недели вместо желто-синих магазинов открылась пара красно-зеленых с надписью «дискаунтер» под логотипом. Потом еще три. Поползли слухи о том, что так в Беларусь вошел бизнес украинского олигарха Ахметова, пишет Onliner.by.

На самом деле это не украинская «Брусничка», а новый проект «Евроторга», возвращающий нас к дискаунтерам. Напомним, еще десять лет назад дискаунтеры были в моде. Потом оказалось, что формат не совсем ко времени, и от них все отстранились. И вот снова.

После реконструкции магазинов (новый формат будут строить на площади от 250 до 500 квадратных метров) покупатель мог заметить не только низкие цены, но и сузившийся ассортимент: вместо десяти условных видов сметаны оставили три и так по каждой категории.

Несмотря на общие с «Еврооптом» корни, «Бруснiчка» не принимает дисконтные карты «Евроопт» и не участвует в рекламных играх.