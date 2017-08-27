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27.08.2017
AdMe
10 примеров того, что не стоит сдаваться, даже если очень тяжело

Порой проблемы и неудачи копятся как снежный ком. В такие моменты руки опускаются и кажется, что нет смысла продолжать пытаться.

AdMe.ru нашел вдохновляющие примеры из жизни успешных людей, которые на собственном опыте показали, что всегда стоит двигаться навстречу своей мечте.

Вуди Аллен

Фото Reuters

4-кратный обладатель премии «Оскар», культовый режиссер Вуди Аллен был отчислен из Нью-Йоркского университета, после того так как завалил несколько экзаменов по кинематографии. Но Вуди совсем не расстроился, ведь учиться там ему было невероятно скучно, и все равно добился поставленной перед собой цели.

Урсула Бернс

Урсула Бернс устроилась на практику в американскую компанию Xerox сразу после того, как окончила учебу в Нью-Йоркском политехническом университете. Стремление девушки оценили и приняли на позицию ассистента, но до 32 лет она занимала там лишь младшие должности.

Спустя 10 лет все ее старания вознаградились: сначала она стала вице-президентом по глобальному развитию, а сейчас Урсула является генеральным директором Xerox.

Габриэл Жезус

Бразильский футболист, нападающий одного из самых известных клубов «Манчестер Сити» Габриэл Жезус в 2014 году босиком красил разметку на дороге перед чемпионатом мира по футболу, чтобы заработать денег.

Тогда он смотрел матч любимой команды по телевизору и поставил себе цель, что однажды будет играть за сборную своей страны. И ему это удалось! Уже сейчас Габриэл получает $ 80 тыс. в неделю и является одним из самых перспективных футболистов.

Харланд Сандерс

Первый ресторан полковника Сандерса не выдержал конкуренции и разорился. В возрасте 65 лет Харланд начал ездить по США, предлагая вкусные крылышки в панировке всем заведениям. Ему отказали ровно 1 008 раз. Но он не сдался и продолжал верить в уникальный рецепт своей курицы, благодаря которому в итоге и прославилась сеть KFC.

Илон Маск

Неудачи настигли канадско-американского миллиардера в сознательном возрасте. Он чуть не обанкротил PayPal, в результате чего по решению совета директоров был уволен в момент, когда находился на борту самолета и летел в отпуск.

А спустя 16 лет смог выкупить домен X.com, который принадлежал ему раньше и стал основой для создания PayPal, у компании за $ 5 млн. Пример Маска показывает, что неудачи бывают в жизни для того, чтобы мы стремились добиваться большего.

Анна Винтур

Проработав чуть больше полугода, Анна Винтур была уволена с должности модного обозревателя Harper’s Bazaar из-за того, что не сошлась во мнении с редактором.

Главный редактор американского журнала Vogue считает, что это событие в ее жизни дало стимул добиться большего. А еще с тех самых пор Анна верит, что если вы в чем-то уверены или с чем-то не согласны, то стоит отстаивать свое мнение, потому что уникальность мышления всегда ценится в работе.

Говард Шульц

Говард Шульц уволился из компании Starbucks, которая тогда занималась продажей кофейных зерен. Причиной ухода из компании стало то, что его идею по развитию сети кофеен не поддержало руководство. Говард мечтал создать что-то особенное, соединив вместе качественный кофе и уютную обстановку заведения, куда люди захотят вернуться.

Спустя 2 года Шульц выкупил Starbucks, популяризовал марку на территории США и сделал сеть известной на весь мир.

Стэн Смит

На старте своей карьеры профессиональный теннисист Стэнли Роджер Смит получил отказ от организаторов Кубка Дэвиса: парня не допустили быть младшим подающим мяч игроку из-за того, что он был неорганизованный и рассеянный.

Но Стэн верил, что теннис — его призвание. Он продолжил добиваться поставленной цели и в итоге стал 8-кратным обладателем Кубка в составе сборной США и доказал, что на его счет сильно ошибались.

Ник Вудман

Окончив университет, Ник открыл свою компанию Funbug — игровой онлайн-сайт, но, несмотря на огромный успех, вскоре она разорилась.

Чтобы как-то прийти в себя после провала, он отправился с друзьями в Австралию, где занялся своим любимым видом экстремального спорта — серфингом. Именно там, наблюдая за профессиональными серфингистами, ему и пришла в голову идея создания удобной и небольшой экшен-камеры GoPro, которая впоследствии сделала его миллиардером.

Ник убежден, что если бы не тот провал, то ему никогда бы не удалось превратить хобби в дело своей жизни.

Соитиро Хонда

Соитиро рос в очень бедной семье, поэтому с самого детства был вынужден помогать отцу. После школы не пошел дальше учиться, а продолжил работать простым механиком. Он устанавливал старые моторы на велосипеды и мечтал, что когда-то сможет делать собственные мотоциклы из дорогих деталей, с хромированными дисками и кожаными сиденьями.

Мечты сбываются, если упорно идти к своей цели. Спустя время Соитиро удалось открыть свою компанию Honda, которая производит одни из лучших мотоциклов во всем мире.

Фото Reuters, Wikimedia, Wikipedia

 
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