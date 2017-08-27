В Таджикистане провели свадьбу «по поручению президента»

Молодожены увидели друг друга лишь на своем свадебном торжестве.

В воскресенье, 27 августа в одном из ресторанов Курган-Тюбе в Таджикистане проходит свадьба двух жителей Бохтарского района Марджоны и Саидшо.

К этой свадьбе приковано пристальное внимание журналистов, чиновников и простого населения, так как она состоялась по поручению самого президента страны, сообщает таджикская редакция Радио Свобода.

На торжестве принимают участие председатель Комитета по делам молодежи, спорту и туризму Ахтам Абдуллозода и председатель Бохтарского раойна Джаббор Гаффор.

Еще месяц назад будущие молодожены – молодая медсестра и сельский учитель истории представить не могли, что совсем скоро обменяются обручальными кольцами. Более того, они увидели друг друга лишь на своем свадебном торжестве.

А все началось с того, что 16 августа президент страны Эмомали Рахмон во время своей рабочей поездки по Хатлонской области заехал в кишлак Заргар Бохтарского района.

Во время встречи с активистами к микрофону подошел 23-летний учитель истории средней школы №39 Бохтарского района Саидшо Асроров.

Он сказал, что счастлив увидеть воочию главу государства, поблагодарил его за старания в сфере образования и воспитания молодого поколения, и даже прочел поэтические строки в честь Лидера нации.

Эмомали Рахмон между прочим поинтересовался у Саидшо женат ли он. После встречи властям Бохтарского района было дано поручение найти спутницу жизни для учителя истории и помочь ему в проведении свадьбы.

Саидшо живет в большой семье в сельском джамоате «Сарвати истиклол» Бохтарского района, работает сельским учителем истории. После того, как местные власти принялись исполнять поручение президента и думали, кого же сосватать за Саидшо, молодой человек сказал, что хочет руки и сердца Марджоны – дочери его коллеги, учителя физкультуры. Парень говорит, что видел девушку однажды, когда она училась в медицинском колледже Курган-Тюбе и она ему безумно понравилась.

Данный случай – свадьба по поручению президента – очень редкий для Таджикистана. Однако личные беседы с главой государства во время его встреч с населением оказались для многих жителей судьбоносными – кто-то был обеспечен работой в государственных структурах, кто-то поступил в заветный ВУЗ.

Многие люди с особой надеждой ждут встреч с президентом, потому что во многих случаях решить свои проблемы мешают бюрократия и коррупция в государственных органах.