В Венесуэле военные учат гражданских стрелять из гранатометов и автоматов. Фотофакт

Власти страны провели по всей стране военные учения, чтобы обучить мирное население, как пользоваться оружием и участвовать в рукопашном бою.

Фото EPA/Miguel Gutierrez

По оценкам властей, в первом дне учений приняли участие около 200 тысяч солдат и 700 тысяч мирных жителей и резервистов, сообщает ВВС.

Фото EPA/Miguel Gutierrez

Венесуэла переживает тяжелый политический и экономический кризис. Падение цен на нефть, экспорт которой составляет львиную долю бюджетных доходов страны, привело к значительному урезанию социальных программ, резкому обнищанию населения и дефициту товаров первой необходимости.

Фото Reuters

С апреля в стране не прекращаются антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Жертвами таких стычек уже стали более 120 человек.

В ряде городов Венесуэлы в субботу также прошли марши протеста.