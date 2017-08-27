Возле Минска может появится исследовательский ядерный реактор

Уже подписан соответствующий меморандум о намерениях по сотрудничеству между правительствами Беларуси и России.

Как рассказал директор института «Сосны» Андрей Кузьмин Андрей Кузьмин, на территории учреждения при поддержке НАНБ и в сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом» планируется строительство исследовательского ядерного реактора и Центра ядерных исследований.

Уже подписан соответствующий меморандум о намерениях по сотрудничеству между правительствами Беларуси и России.

Эта информация прозвучала во время пресс-тура «Взаимодействие Беларуси и России в сфере ядерной энергетики», сообщает официальный сайт Постоянного Комитета Союзного государства.

Если все пойдет успешно, в середине следующего десятилетия у Беларуси будет уже три работающих ядерных реактора, подчеркнул Кузьмин.