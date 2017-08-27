Стрижак ответил Царику и Сивицкому

Общественный активист Андрей Стрижак отреагировал на доклад, в котором давалась оценка весенним протестам нетунеядцев. Его ответ публикует «Голос».

«Несмотря на очевидность того, что Россия стала бенефициаром социальных протестов в Беларуси, а также на многочисленные косвенные подтверждения вовлечённости российской стороны в организацию и поддержку протестов, прямых исчерпывающих доказательств такой роли Москвы в публичном доступе нет. Поэтому при анализе кризиса следует исходить из гипотезы операционной автономности действий организаторов и участников протеста от центров принятия решений в Москве. Тем не менее, учитывая всю совокупностью обстоятельств, можно с уверенностью утверждать, что организаторы протестов как минимум вполне осознавали ту выгоду, которую получала российская сторона от данных событий».

Специально вынес этот абзац из доклада Царика и Сивицкого, чтобы охарактеризовать их работу полностью. Доклад, в целом, оставляет после прочтения впечатление неплохого образчика фантастической прозы, круто замешанной на конспирологических теориях, тайных обществах и теории заговоров.

Но обо всем по порядку.

Специфика доклада заключается в том, что авторы опираются на «очевидные» для самих себя, но от этого не менее умозрительные конструкции. Мифический заговор пророссийских силовиков; зловещая рука Москвы, направляющая (или нет – тезисы доклада сами авторы легко трансформируют в «или нет») организаторов протестов; дезорганизованный и растерянный Лукашенко, который больше не может доверять своим спецслужбам, а как связаться с авторами доклада, он не знает.

В общем, апокалиптическая картина пророссийского дворцового переворота силовиков встает перед нами во всей красе.

«Читая доклад, вспоминаешь присловье о хвосте, который вертит собакой. Получается, что силовики навязали Лукашенко жесткий, грубый сценарий подавления протестов вместо некоего более элегантного. Причем этот сценарий, повлекший большие издержки для авторитета власти в стране и за рубежом, явно был выгоден Москве (этот мотив звучит на протяжении всего доклада). Совпадение? Судя по всему, авторы так не думают», — иронизирует в своей статье политический обозреватель «Белорусских новостей» Александр Класковский.

Что мешает белорусским силовикам пойти на заговор против Лукашенко

Но давайте попробуем разобраться с этими самими тезисами. Авторы, описывающие все преимущества, которые получает Москва от организации кризиса «Весны-2017», в частности высказывают такое мнение:

«В Беларуси были созданы предпосылки для глубокого разделения общества, создания атмосферы взаимного недоверия и вражды, что открыло бы возможности для более успешного воздействия на внутриполитическую ситуацию со стороны внешних игроков (прежде всего, России)».

Можно, конечно, попытаться представить себе «глубокое разделение общества» на тунеядцев и нетунеядцев, или на тех, кто оплатил сбор по Декрету №3 и тех, кто его не оплатил – но такое разделение существует только в воображении авторов доклада, равно как и «взаимного недоверия и вражды» в нашем обществе явно не стало больше с 2014-го года, когда политически активная общественность разделилась по принципу ответа на вопрос «Чей Крым?». Доказательств разделения общества весной 2017 авторы не привели.

«Главной причиной мартовского кризиса в Беларуси были неудовлетворительные итоги работы социологических служб, разведки и политического сыска. Несмотря на наличие определённой достоверной информации о характере работы организаторов протестов в социальных сетях (который был во многом идентичен характеру работы в период кампании «Революции через социальные сети», поддержанной из Российской Федерации), в целом спецслужбы не смогли представить руководству страны достоверную картину происходящего, информацию об источниках финансирования, основных организационных узлах и персонах, стоящих за ними».

23 года белорусская система контроля и мониторинга общественного мнения работала блестяще и превентивно пресекала и подавляла все активности основных акторов протеста, а тут внезапно оказалась неэффективной?

Приводя эту умозрительную конструкцию, авторы доклада не удосужились привести хоть какие-либо доказательства того, что белорусскую контрразведку и четвертое управление КГБ охватила внезапная падучая болезнь, или подкосил еще какой-нибудь неведомый вирус, под воздействием которого они потеряли свою работоспособность.

Отдельно недоумение вызывает высказывание о том, что кампания «Революция через социальные сети» в 2011-м была поддержана из РФ, не подкрепленное вообще никакими фактами либо доводами. Возможно, сегодняшнее поведение Вячеслава Дианова, внезапно увидевшего в своей персоне строителя «русского мира» по принципу «от океана до океана», натолкнуло авторов доклада на такую неожиданную мысль, но оставим это на их совести.

«Этот дефицит разведывательной информации проявился в том числе в том, что А. Лукашенко отсутствовал в Минске во время начала акций, хотя они были анонсированы заранее».

Учитывая количество анонсированных заранее акций, которые появляются в соцсетях и в итоге собирают по 20 человек, Лукашенко вообще должен сидеть безвылазно в бункере и оттуда координировать действия милиции по пресечению бунта.

Более того, автор этого текста лично читал посты провластных ботов, которые призывали не выходить на акции протеста. Власть была абсолютно уверена в том, что как всегда на площадь выйдут несколько десятков завсегдатаев таких мероприятий.

«Однако непрофессионализм действий силовых структур либо же целенаправленная провокационность с их стороны быстро сами стали дополнительным источником роста протестных настроений. При этом низкое качество разведывательной информации не позволяло составить однозначное представление о том, насколько эффективными оказались репрессии, насколько разрушены организационные структуры протестного движения, каковы реальные возможности его лидеров по привлечению участников и так далее».

То есть, авторы сначала пишут в утвердительной форме о том, что причиной «непрофессионализма действий силовых структур» была недостаточная точность разведки, а теперь уже говорят, что силовики допускали осознанные провокации.

Учитывая то, что силовой сценарий разрешения кризиса совершенно ничем не отличался от сценариев, реализованных властью ранее; и то, что власть каждый раз «наказывает невиновных и награждает непричастных», – непонятно, почему авторы считают, что в этот раз что-то было по-другому.

Отдельно стоит упомянуть отсылку в докладе к стычкам с неопознанными гражданскими, защитников лагеря в Куропатах, которые к социально-экономическим протестам вообще никакого отношения не имели и на общую картину протестов Весны-2017 влияли слабо, потому что не были связаны с Декретом №3 и вообще не были известны той части общества, которая протестовала против Декрета.

«6 и 12 марта 2017 г. телеканал «Беларусь 1» выпустил в эфир сюжеты, посвящённые социальным протестам в Беларуси. Данные сюжеты транслировали идею о якобы существующем управленческом воздействии на протестное движение со стороны лиц, проживающих на территории Украины (в частности – предпринимателя Александра Сманцера). Данные, легшие в основу сюжетов, были предоставлены Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. Вероятней всего, они предварительно были доложены Главе государства».

То есть авторы доклада всерьёз считают, что к столу Лукашенко подают ту же информационную «колбасу», что и на кухню каждого белорусского обывателя. Серьёзно?!

То есть, уважаемые эксперты считают, что наша власть сама верит в то, чем кормит граждан с телеэкранов?

«В условиях сильного стресса и дефицита времени и информации данные реальные и ложные информационные поводы взаимно усиливали друг друга, что сказалось на качестве анализа поступающих данных и принятии решений руководством страны».

Стоваттные лампы освещали стол бункера Верховного Главнокомандующего, склонившегося над донесениями КГБ, списанными с телеэкрана, и расшифровками телепередач, снятых на основании донесений КГБ. В них совершенно невозможно было разобраться.

Что же тут ложь, а что правда? Верить тому, что говорит телевидение, или тому, что говорят силовики? Что же делать? Мысли путались в голове. Впервые за 23 года Лукашенко не знал, как ему поступить. Ах, если бы рядом был Виктор Шейман, который всегда подсказывал верные решения… На собственного сына, возглавляющего Совет безопасности страны, никакой надежды.

«В частности, на протяжении довольно длительного времени внимание Президента целенаправленно фокусировалось спецслужбами на попытках «прорыва» с территории Украины, ввоза оружия и боеприпасов и других подобных событиях (в основном связанных с общекриминальной деятельностью местного населения приграничных районов)».

Авторы настолько хорошо осведомлены о содержании аналитических записок, которые кладут на стол Лукашенко, или перед нами – очередные не подкрепленные фактами допущения и умозрительные фантазии?

«Информационная картина, навязанная А. Лукашенко спецслужбами в ночь с 20 на 21 марта 2017 г., полностью повторяет формулировки российской пропаганды. Сценарий событий первой половины 2017 года и та версия, которую власти приняли как официальную, были изложены в материалах российских СМИ ещё в 2015 году, на пике давления Москвы на белорусское руководство по вопросу о размещении российской военной базы в Беларуси. Так, статья Руслана Горевого «Картофельный бунт» в федеральном печатном издании «Версия» (от 27 июля 2015 года) содержит в кратком виде все упомянутые элементы».

Федеральное печатное издание «Версия» имеет рейтинг (pagerank) страницы на уровне 4 баллов (для сравнения, у российской «Комсомолки» – 7 баллов) и 21.000 посетителей в день. Это много для Беларуси, но для 140-миллионной России – ничто.

Статьёй из этого издания авторы пытаются иллюстрировать свои заключения, утверждая, что это и есть та самая российская «федеральная» пропаганда.

То, что статья 2015-го года, и со времени публикации многое изменилось, авторов тоже не смущает.

«Именно тогда в недрах одного из силовых ведомств родилась ответная концепция «серых человечков», которые должны были в тот же час вступить в бой с неопознанными вооруженными формированиями «зеленых человечков» в случае появления таковых и их активностей на белорусской территории. Несмотря на странность всей концепции «серых человечков» (противодействие и борьба с незаконными вооруженными формированиями входит в задачи Вооруженных сил Республики Беларусь), она получила дальнейшее практическое развитие».

Отсюда начинается чистая фантастика, без каких-либо фактических доказательств. Авторы, конечно же, могут сказать, что это инсайд, но учитывая общий уровень аргументации и логического построения доклада, в существование такого инсайда слабо верится.

«По этой причине и понадобилось воскрешение бренда «Белого легиона», который мог бы объединить в своих рядах людей, готовых в случае необходимости выполнить задачи, возлагаемые на «серых человечков». Однако проведение вербовочных мероприятий из числа бывших участников этой структуры практически не дало никаких результатов. Параллельно с воскрешением «Белого легиона», шло создание похожих групп, например структуры «Волкодав», представители которой фактически не отрицают кураторства со стороны спецслужб».

Как вы понимаете, простое и расширенное гугление словосочетания «серые человечки» и «волкодав» выдало мне картинки из «Секретных материалов» с НЛО и агентами Малдером и Скалли, и объявлениями «купить щенков волкодава – Минск».

Совершенно непонятно, как от широкой общественности так долго могли оставаться эти секреты (концепция «серых человечков», некий таинственный «волкодав»), которые опять-таки непонятно каким образом стали известны авторам доклада.

Из текста доклада также совершенно непонятно, зачем белорусским спецслужбам было сначала воссоздавать «Белый легион», а потом прилюдно его топить уголовным делом.

«Откровенно низкое качество вброшенной информации, неблагонадёжность источников, явная необоснованность и надуманность выдвигаемых версий, а также их безальтернативность создали основания для того, чтобы интерпретировать данные информационные вбросы как действия российских агентов в силовых структурах Беларуси по созданию информационного фона (прикрытия) для реализации планов по дестабилизации обстановки в стране активами, находящимися под контролем Москвы».

То есть авторы считают, что рука Москвы – зловещая и сильная, но вот качество ее работы оценивают невысоко. Где тут логика? Зачем Москве, которая реально заинтересована в дестабилизации обстановки в соседней стране, делать свою работу из рук вон плохо и неправдоподобно?

«Имплантированная» в ходе политического кризиса в марте 2017 г. дезинформация имеет множественные негативные последствия для белорусского государства. Прежде всего, это дискредитация судебной системы и подрыв государственного национально-ориентированного нарратива из-за «дела Белого легиона».

Дезинформация, наличие которой авторы в своем докладе так убедительно и не доказали, привела к дискредитации судебной системы. Такое впечатление, что наша судебная система до дела «Белого легиона» не сфабриковала дела после «Плошчы», не посадила Козулина и Беляцкого и была «белой и пушистой» вплоть до Весны-2107.

«Во-первых, стремление легитимировать ранее сделанные шаги ведёт к принятию решений, дискредитирующих власти и подрывающих доверие к государственным институтам. Речь идёт, прежде всего, о сомнительных решениях судов, принимаемых вопреки имеющимся неопровержимым доказательствам. Во-вторых, данное стремление ведёт к отсутствию должного анализа произошедшего, невозможности извлечь уроки и принять меры, исключающие те или иные издержки в случае критической ситуации в будущем. В-третьих, практика «круговой поруки» и «коллективной дисциплины» в отстаивании в том числе заведомо ошибочных решений представляет своего рода индульгенцию, исключающую какую-либо персональную или ведомственную ответственность в том числе за грубый непрофессионализм и откровенное вредительство».

Про суды я уже написал выше, но в целом при чтении этих строк создаётся впечатление, что авторы впервые взглянули на свою родину незамутненным взглядом.

Стратегия действий власти практически идентична той, которую они применяют на протяжении последних десятилетий. И все три пункта нисколько не заботят и не беспокоят Лукашенко.

«Очевидно, что протесты и угроза дестабилизации политической ситуации в Беларуси, соответствуют интересам России. Они ослабляют позицию официального Минска в том числе в рамках противостояния с Российской Федерацией. Организаторы протестов не понимают того, что эти протесты на руку России. Или они до такой степени не владели ситуацией что даже этого не понимали, что еще хуже», – говорит Юрий Царик в своём интервью «Еврорадио».

Очевидно, что «очевидно» – одно из любимых слов соавтора доклада. Но вот из его текста совершенно не очевидно, что дезинформация Лукашенко привела к ошибкам первой фазы протестов, также совершенно не очевидно, является ли концепция «серых человечков» реальностью либо плодом фантазий авторов доклада.

И самое главное: протесты Весны-2017 носили стихийный характер и были настолько массовыми по той причине, что задели огромное количество людей: почти полмиллиона извещений, разосланных по стране, были восприняты людьми почти как фронтовые повестки, а не потому что «рука Москвы» решила пошатать трон белорусского президента.

Проблема коснулась сотен тысяч семей, и именно поэтому десятки тысяч граждан вышли на площади своих городов. Власть была вынуждена отступить в реализации своих планов «машинного доения» финансов из скудных сбережений вымышленных тунеядцев, и в этом заслуга граждан.

Структуры оппозиции, гражданского общества и политических партий сыграли большую роль в развитии протестов, но не были их инициаторами и координаторами. Мы смогли оседлать эту волну, но это не значит, что у нас были силы ее поднять. И даже если бы кто-то получил деньги от наших восточных соседей на организацию такого рода протестов, то затея провалилась бы еще на стадии планирования.

Удивительно то, как авторы доклада умудрились спутать руку Москвы с рукой власти, которая в очередной раз залезла в карман граждан, чтобы пошарить там на предмет лишних денег, но наткнулась на капкан гражданского сопротивления. Безусловно, протесты ослабляют власть и это может быть использовано Москвой или любым другим внешним игроком, но риторика, которую используют авторы доклада, напоминает риторику «охранителей» в Украине, которые любое движение по расширению гражданских прав и свобод клеймят «зрадой» и обвиняют в работе на Путина, по той причине, что расширение гражданских прав ослабляет госвласть.

Но, сила страны не в сильной госструктуре, а в сильных гражданах, которые постоянно призывают власть к отчету в ее действиях и позволяют госструктуре быть именно такой, какой она устроит всех; и именно так устроены демократические государства.

«Если государство сильно заботится о политической стабильности, о поддержании конституционного строя, то целиком логичной мне кажется задача по выяснению реального положения. Даже с целью преследования инициаторов. С точки зрения гражданского сообщества, на мой взгляд, это еще более важно. Для того, чтобы понимать кто какую роль играет и в какие ворота ведет игру. Это важно для взаимного доверия».

Такими словами Юрий Царик оправдывает репрессии в отношении людей, которые вышли Весной-2017, чтобы отстоять свои права.

С точки зрения гражданского общества, гражданское общество самостоятельно может разобраться, «кто и в какие ворота ведет игру», для этого не нужно никого сажать за решетку, бить дубинкой и заставлять стоять перед кирпичной спиной под дождем на протяжении нескольких часов.

Взаимное доверие достигается без вмешательства ОМОНа и КГБ, хотя, возможно у меня отличный от авторов доклада взгляд на то, что такое доверие. Москва была настолько же не готова и не заинтересована в развитии кризиса в Беларуси, как и сама белорусская власть.

Этим можно объяснить фактическое невмешательство в него российских информационных войск, ресурс которых огромен и возможности по воздействию на белорусов, среди которых значительное число сторонников Путина и его подхода к построению государства, очень велики.

Авторы доклада почему-то не приводят примеров российской пропаганды, которая бы раскручивала контекст Декрета №3, хотя бы на уровне фильмов «Крёстный батька». Не приводят, потому что скоординированной атаки и действий по дестабилизации обстановки в Беларуси со стороны РФ попросту не было.

Я не беру в расчет «самодеятельные» выступления коробейников из Регнума и тому подобных мусорных ресурсов: их нельзя воспринимать всерьез в качестве провайдеров российской пропаганды.

Наш восточный сосед продолжает свою агрессивную политику по отношению к соседям, воздействует на умы наших граждан, постоянно вмешивается во внутренние дела стран и манипулирует общественным мнением.

Все это так, но Весной-2017 российское информоружие не использовалось против Лукашенко: в противном случае над Минском бы уже гордо реял триколор.

И в заключение. Разбираться в причинах и последствиях событий «Весны-2017» обязательно нужно: чтобы понимать, как гражданскому обществу действовать в будущем. Но пытаться гадать на кофейной гуще и смешивать бездоказательные допущения с фактами, а умозрительные концепции с реальностью – это путь в мир грёз и фантазий, в котором отлично себя чувствуют писатели-фантасты, а не серьёзные аналитики.