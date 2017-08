Бой Мэйуэзера и МакГрегора: фотожабы и мемы

Американец Флойд Мэйуэзер, которого называют лучшим боксером поколения, победил ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора. Бой прошел по правилам бокса и завершился в десятом раунде техническим нокаутом, сообщает ВВС.

Для Мэйуэзера это была 50-я победа в карьере. Столько побед не одерживал еще ни один профессиональный боксер.

Поединок в Лас-Вегасе еще на стадии подготовки вызвал самые противоречивые оценки: одни называли его самым значительным событием в боевых видах спорта и «поединком столетия», другие – «фарсом» и «цирком».

Скептическая реакция была вызвана главным образом статусом МакГрегора, который не является классическим боксером. Ирландского бойца критиковали за самонадеянность и чрезмерные амбиции. Что и отразилось в большинстве мемов и фотожаб.

