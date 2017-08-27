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Кино
27.08.2017
Ярослав Забалуев, Газета.ru
«Малыш на драйве»

В прокат выходит комедийный боевик Эдгара Райта о криминальном водителе, уходящем от погони под музыку из старенького айпода.

Кадр из фильма «Малыш на драйве». Фото Big Talk Productions

Насупленный юноша в наушниках по имени Малыш — криминальный водитель, мастер ухода от погони на службе аккуратного и внешне респектабельного Дока (Кевин Спейси). Наушники и десяток заряженных разной музыкой айподов — это не блажь, а вынужденная мера: в детстве парень угодил в автокатастрофу, которая сделала его сиротой и навсегда наградила непрерывным звоном в ушах.

Эта же трагедия, видимо, некоторым образом повлияла и на водительские навыки, сделав Малыша лучшим в своем деле. Однако теперь он собирается завязать, стать, например, курьером, завести семью и вообще как-то обустроить свою жизнь.

Однако криминал не отпускает, а вежливый шеф принуждает к одному последнему (разумеется) делу, на которое Малышу предстоит пойти в живописной компании распоследних отморозков в исполнении Джейми Фокса и Джона Хэмма.

Полноценный прорыв на голливудский рынок должен был случиться в карьере британского постановщика Эдгара Райта («Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим против всех») еще на прошлом фильме.

Райт начинал работать над сценарием марвеловского «Человека-муравья», но что-то пошло не так. Эдгар бросил комикс и ушел делать «Малыша», который в некотором смысле стал его реваншем за упущенную пару лет назад возможность.

Триумф уже состоялся — картина отлично прошла в американском прокате и несколько раз окупилась. Если бы речь шла о более ушлом авторе, то сиквел был бы неизбежен, но в случае с «Малышом» ничего подобного, скорее всего, не произойдет, в том числе и потому, что сам режиссер поставил более или менее жирную точку в неуклюжей, но явно окончательной финальной сцене.

В то же время сам Райт жил с этим проектом без малого четверть века.

Идея фильма возникла у него еще в начале девяностых, на что указывают и антураж с почти необъяснимым ретропривкусом, и значительная часть саундтрека, в котором рэп-дуэт Run the Jewels соседствует с классической версией эстрадного стандарта «Easy» от группы Faith No More.

Музыка, как несложно догадаться, — основа и главный аттракцион «Малыша», в котором хореограф (Райан Хеффингтон, ставивший танцы в клипах Сии) является не менее важным членом съемочной группы, чем непосредственно режиссер.

Самые эффектные сцены здесь происходят под саундтрек из наушников Малыша, под который герои магическим образом начинают бегать, прыгать и даже стрелять, идеально попадая в долю.

Кроме того, музыкальная коллекция хорошо работает с ностальгическими чувствами тех зрителей, которые еще помнят, как перед выходом из дома составляли плей-лист в своем айподе.

 
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