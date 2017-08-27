Сергей Михалок зажег под Минском на фестивале фейерверков «Навальніца»

Около 8 тысяч зрителей собрал международный фестиваль фейерверков «Навальніца», который прошел 26 августа в горнолыжном комплексе «Логойск».

Музыкальную часть фестиваля открыли группы «Мантана» и «Нагуаль».

Гвоздем программы стало выступление группы BRUTTO & ЛЯПИС, лидер которой — Сергей Михалок является добрым талисманом фестиваля.

После концерта зрители смогли увидеть впечатляющий фейерверк, который представили команды пиротехников из разных стран.