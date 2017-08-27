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Экономика
27.08.2017
«Не обещать же труженикам села новые «Бентли» и костюмы от «Бриони»»

О зарплате в 1500 рублей в «Белгазете» пишет экономист Ярослав Романчук.

Если верить зарплате в 1,5 тыс. рублей в 2018-м, то нужно ответить на вопрос: «Откуда взять дополнительные $ 16,3 млрд. на выплату зарплаты?». То есть к фонду зарплаты всей страны в 2016-м нужно добавить почти столько же. Получается, как игра трех нищих после выпитого флакона тройного одеколона: «Допустим, у каждого из нас есть по $ 1 млн., коттедж, «Мерседес» и красавица-жена в качестве прислуги…»

В 2016-м чистая прибыль всей белорусской экономики составила примерно $ 2,2 млрд. В 2017-м, если сохранятся темпы получения чистой прибыли I полугодия 2017-го, а также сохранится стабильность рубля, то в 2017-м чистая прибыль увеличится до $ 4,8 млрд.

Несмотря на столь бурный рост чистой прибыли, за I полугодие поступления по налогу на прибыль составили только 34,6% уточненного годового плана. То ли чистая прибыль получается не такая уж и чистая, то ли правительство пораздавало кучу индульгенций, освобождающих от уплаты этого налога.

Даже если в 2018-м экономика даст $ 5 млрд. чистой прибыли, то откуда взяться деньгам на выплату $ 35,8 млрд. зарплаты? Это какая же должна быть оборотка, чтобы затраты на зарплату удержать в пределе 38-40% ВВП?

Если будет больше, то пострадает или производственный процесс, или инвестиции, или производители товаров и услуг вынужден будут резко увеличить цены. К тому же потребуется удвоить производительность труда, увеличить инвестиции в основной капитал в 2-3 раза, нарастить чистый экспорт в 2-2,5 раза и сократить издержки на 25-30%. И все это за остаток 2017-го и 2018-й год.

За предыдущие поколения такое не удалось, и вот сейчас команда пенсионеров, не выпускающих бразды правления из своих рук, ставит задачу наверстать упущенное. Всего за 16 месяцев.

Вот такой получается сказочный сценарий. Чтобы в 2018-м средняя зарплата составила BYN 1500 ($ 715 в месяц), ВВП страны в долларовом выражении по сравнению с 2017-м должен увеличиться на $ 44 млрд., или на 88,4%. Сказка — ложь, да в ней намек — глупым лохам на паек. Вот такая простая калькуляция очередного президентского обещания.

Это если к такого рода декларациям относиться научно, с калькулятором в руках. В данном случае для научности нет никаких оснований. Перед нами очередной пример политических деклараций, но чего не скажешь труженикам села и вертикальщикам в разгар битвы за урожай? Не обещать же им номенклатурную приватизацию, новые «Бентли» и костюмы от «Бриони».

 
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