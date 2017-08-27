Как фото Лукашенко снова отретушировали, но видео все испортило

Похоже, кое-кому придется освоить компьютерную графику.

Официальные фотографии Александра Лукашенко, сделанные во время последних мероприятий, наводят на мысли об очередном использовании ретуши. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно изучить видео с тех же мероприятий, опубликованные рядом с фоторепортажами. Такое соседство делает использование ретуши бессмысленным. Тут уж либо вовсе от фотошопа отказаться нужно, либо изучить видеоредактор.

Фото сделано на «личном поле» Лукашенко в Александрии, president.gov.by

Так глава государства выглядит в реальности. Скриншот видео

На совещании по актуальным вопросам развития белорусской экономики. Фото president.gov.by

Скриншот видео

Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так