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27.08.2017
Сямён Печанко
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Восень падкралася незаўважна
Да канца лета засталіся лічаныя дзянькі. Пра тое, як верасень рыхтуецца змяніць жнівень, — у фотазамалёўцы «Салідарнасці».
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