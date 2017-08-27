Как удивляли народ друзья Лукашенко и первые лица других стран

Зацепило! Чем занимаются главы других государств в то время, когда Лукашенко летает на вертолете над Беларусью, контролируя уборочную кампанию?

Пока белорусы обсуждали появление в плацкартном вагоне поезда Адлер-Минск Николая Лукашенко, жители Туркменистана увидели, как их президент Гурбангулы Бердымухамедов ездит на велосипеде.

Как оказалось, туркменский лидер решил принять участие в массовой экологической акции «День без автотранспорта».

В отчете Государственного информагентства Туркменистана говорится о том, что президент страны подаёт яркий личный пример, увлекая за собой молодёжь.

На велосипеде Бердымухамедов отправился на торжества по случаю открытия домов работников нефтегазового комплекса.

Семья новоселов, в гостях у которой побывал глава государства, «тепло благодарила президента за предоставленные гражданам страны возможности для приобретения такого превосходного жилья, где всё соответствует современным стандартам качества и комфорта, и, в целом, за огромную заботу и внимание о благополучной жизни туркменистанцев».

Президент Молдовы Игорь Додон, который хочет быть похожим на Лукашенко, подарил дом многодетной семье из Флорештского района.

Семья осталась без жилья из-за пожара, уничтожившего ее прежний дом. Дом был приобретен благотворительным фондом «Din Suflet», который курирует первая леди. Также семье были переданы предметы домашнего обихода, мебель, а также продукты питания.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев недавно посетил аграрное предприятие «Умай Жер».

В отличие от главы Беларуси, Назарбаев не проводил мастер-классы по косьбе для журналистов и не учил, как применять сталинские методы в науке. Зато он успел в этот же день побывать на открытии гольф-клуба в

Трогательное фото, на котором президент Украины Петр Порошенко обнимает больного раком малыша, не оставляет равнодушным.

Как сообщала пресс-служба Порошенко, во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины Национальной полиции четырехлетний Глеб Хуртепа получил именной жетон полицейского и проехался на полицейском мотоцикле. Мальчик проходит сложное лечение от онкологического заболевания. Он мечтает выздороветь и стать полицейским.

Даля Грибаускайте посетила мероприятие, направленное на борьбу с насилием в близком окружении.

Вместо того, чтобы смотреть в иллюминатор вертолета и инспектировать жатву, президент Литвы общается с народом.

Глядя на эти снимки, возникает вопрос: как страны, чьи лидеры не ездят на поля и не указывают ученым, как управлять сталинскими методами, живут без битвы за урожай? Отметим, что большинство этих снимков с лидерами стран сделаны в рабочие дни.

В выходные главы государств, судя по отсутствию сообщений пресс-служб об их деятельности, предпочитают отдыхать, в отличие от Лукашенко, который продолжает летать над полями даже в воскресенье, напоминая старый анекдот про самого себя, мол, даже картошку без меня перебрать не можете.