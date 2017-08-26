«Дел других нет у президента: или на вертолёте за уборкой урожая наблюдать, или картошку убирать»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Твит недели: Пара минчан занималась сексом в сквере, а после задержания продолжила в милиции
Грибаускайте: Литва проследит, выведет ли Россия войска из Беларуси после учений «Запад-2017»
Что заставило Трампа на 180 градусов изменить афганский курс?
Два золота и две бронзы завоевали белорусские атлеты на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Белорусский биатлонист выиграл спринт летнего чемпионата мира
«Импульс-2» снова протестует: «Пострадали мы и государство, знаем, кто выиграл»
Николая Статкевича арестовали
У Полацку з`явіўся помнік беларускай дзяржаўнасці. Фотафакт
Где в Беларуси нельзя купаться
Кандытарская, створаная беларусамі, прызнаная найлепшай у Гданьску
Как ртуть снижает работоспособность белорусов
Бывшего чиновника из Минска обвиняют в мошенничестве и коррупции
Теракт в центре Брюсселя: вооруженный ножом мужчина напал на военных. Его застрелили
Як у Глыбокім кладуць асфальт у бруд. Фотафакт
Погода на выходные: кратковременные дожди, по югу до +27°С
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
По просьбе Коли руководитель КГБ привез в семью Лукашенко две винтовки
Лукашенко заявил об унижении учителей. Но по ходу рассуждений вслух запутался
«Раньше были дети врагов народа. Теперь дети пятой колонны – и чекист решает, что им надевать»
Невзоров прошелся по белорусскому спецназу
Глава государства: студенты должны «окунуться в г…но», а у школьниц не будут видны «трусишки»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Суперкомбайн в Беларуси уже создали. Только он никому не нужен
Упс! Почему Лукашенко обеспокоен за будущее Беларуси
«Это не город-спутник, а полная ж…па»
Как уголовник оказался на одном фото с Путиным
Как Лукашенко спецназ яблоками кормил
Сколько могут стоить учения «Запад 2017». Инфографика
Цитата дня. Как Лукашенко с борщевиком борется
Три фото с Лукашенко на уборочной. Что с ними не так
Топ-менеджер: «Назарбаев действительно имеет поддержку 85% населения – я в это верю. В Беларуси такого нет»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
Бизнесмен построил под Минском дом, который шокирует соседей
Модель Sports Illustrated: «Со своей старой задницей в соцсетях я чувствую себя неадекватной»
Еще один «золотой мальчик» Коля — сын российских «усов номер один»
Полуголые «ангелы-ковбои» на Диком Западе
22 самые выдающиеся «пятые точки» современности (голосование)
Супермодель показала, как надо поздравлять с Днем независимости
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
26.08.2017
Алена Антонова
«Дел других нет у президента: или на вертолёте за уборкой урожая наблюдать, или картошку убирать»

Байнет обсуждает уик-энд Лукашенко.

Уборка урожая в «Дроздах» в 2015 году. Фото president.gov.by

Новость, которую раньше сентября не ждали: в субботу президент Беларуси занимался уборкой картофеля на своем участке.

«Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай», —сообщили в пресс-службе главы Беларуси.

Работа продолжалась весь день. Всего убрано три гектара, с которых собрано 105 тонн картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 центнеров на гектар.

Как сообщает БЕЛТА, подобная совместная работа стала уже доброй традицией на подворье президента. При этом часть урожая передавалась в социальные учреждения — детям и пожилым людям.

Архивное фото. 2015 год

С кем Александр Лукашенко убирал картошку, пресс-служба не назвала. Снимки с президентского подворья пока не опубликованы. Впрочем, не исключено, что их не будет, поскольку на этой неделе глава Беларуси раскритиковал журналистов государственных СМИ за то, что они «везде пишут о неком героизме на уборке урожая, в том числе президента».

— Никакого героизма на уборке нет. Это упрощенный подход к тому, что делаю я и все тысячи людей, которые сегодня заняты в том числе уборкой, — заявил Лукашенко.

В Байнете народ обсуждает главного героя уборочной кампании и его урожай. Приведем несколько ярких цитат с дискуссионной площадки talks.by.

«По-моему, рановато еще картошку копать. Обычно в сентябре этим занимаются».

«У него всё от Бога: и два дня рождения, и картошка в августе».

«Кстати, отличная урожайность - 35 тонн с гектара. Средняя в мире вдвое меньше. В общем, это соответствует и уровню жизни у нас, в Беларуси, который вдвое выше среднемирового».

«Хороший» у президента участок, если только под картофелем 3 га. А рядовому гражданину (нуждающемуся) 10 соток нарезают в округе города под индивидуальное жильё, как будто земли в РБ не хватает. Как бахчевые? Что-то про арбузы и дыни молчок».

«Работоспособностью и энергетикой моего любимого Вождя полностью удовлетворен. Если бы мы все так трудились, не покладая рук, у каждого из нас были бы сотни тонн картошки».

«А ты не понял? Вот такой у нас президент! Дел других нет у него: или на вертолёте за уборкой урожая наблюдать, или картошку убирать!»

«Я всегда думал, что человек должен заниматься тем, в чём он специалист. Мясник — разделывать мясо, строитель — строить, крестьянин — работать на земле, врач — лечить, учитель — учить. Работа не по специальности непродуктивна. Если у нас президент с министрами убирают картошку, то час уборки картошки должен стоить столько же, сколько за час получают президент/министры».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»
«У Лукашенко мировоззрение советского школьника 1960-х годов»
Как власти в очередной раз телегу впереди коня ставят
Фотожабы: «Когда закончилась уборочная кампания…»
«Крым советский, и пока что ничего не меняется»
Из минского крематория годами не забирают урны с прахом родных
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY