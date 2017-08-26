«Дел других нет у президента: или на вертолёте за уборкой урожая наблюдать, или картошку убирать»

Байнет обсуждает уик-энд Лукашенко.

Уборка урожая в «Дроздах» в 2015 году. Фото president.gov.by

Новость, которую раньше сентября не ждали: в субботу президент Беларуси занимался уборкой картофеля на своем участке.

«Сегодня в насыщенном графике президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай», —сообщили в пресс-службе главы Беларуси.

Работа продолжалась весь день. Всего убрано три гектара, с которых собрано 105 тонн картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 центнеров на гектар.

Как сообщает БЕЛТА, подобная совместная работа стала уже доброй традицией на подворье президента. При этом часть урожая передавалась в социальные учреждения — детям и пожилым людям.

Архивное фото. 2015 год

С кем Александр Лукашенко убирал картошку, пресс-служба не назвала. Снимки с президентского подворья пока не опубликованы. Впрочем, не исключено, что их не будет, поскольку на этой неделе глава Беларуси раскритиковал журналистов государственных СМИ за то, что они «везде пишут о неком героизме на уборке урожая, в том числе президента».

— Никакого героизма на уборке нет. Это упрощенный подход к тому, что делаю я и все тысячи людей, которые сегодня заняты в том числе уборкой, — заявил Лукашенко.

В Байнете народ обсуждает главного героя уборочной кампании и его урожай. Приведем несколько ярких цитат с дискуссионной площадки talks.by.

«По-моему, рановато еще картошку копать. Обычно в сентябре этим занимаются».

«У него всё от Бога: и два дня рождения, и картошка в августе».

«Кстати, отличная урожайность - 35 тонн с гектара. Средняя в мире вдвое меньше. В общем, это соответствует и уровню жизни у нас, в Беларуси, который вдвое выше среднемирового».

«Хороший» у президента участок, если только под картофелем 3 га. А рядовому гражданину (нуждающемуся) 10 соток нарезают в округе города под индивидуальное жильё, как будто земли в РБ не хватает. Как бахчевые? Что-то про арбузы и дыни молчок».

«Работоспособностью и энергетикой моего любимого Вождя полностью удовлетворен. Если бы мы все так трудились, не покладая рук, у каждого из нас были бы сотни тонн картошки».

«А ты не понял? Вот такой у нас президент! Дел других нет у него: или на вертолёте за уборкой урожая наблюдать, или картошку убирать!»

«Я всегда думал, что человек должен заниматься тем, в чём он специалист. Мясник — разделывать мясо, строитель — строить, крестьянин — работать на земле, врач — лечить, учитель — учить. Работа не по специальности непродуктивна. Если у нас президент с министрами убирают картошку, то час уборки картошки должен стоить столько же, сколько за час получают президент/министры».