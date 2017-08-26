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Политика
26.08.2017
TUT.BY
Грибаускайте: Литва проследит, выведет ли Россия войска из Беларуси после учений «Запад-2017»

Даля Грибаускайте заявила о том, что Литва будет внимательно наблюдать за ходом учений «Запад — 2017» и проследит, выведет ли Россия свои войска из Беларуси после их окончания.

Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на информационное агентство BNS.

— Сейчас Литва приглашена в качестве наблюдателя участвовать на основании международных соглашений во время учений «Запад». (…) Это создает возможность реально видеть, будут ли выполняться обещания, которые даны Россией относительно выведения российских войск из Беларуси после учений, — сказала литовский президент на совместной с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером пресс-конференции в Вильнюсе.

В свою очередь Штайнмайер заявил, что надеется на то, что проведение учений будет сопровождаться достаточной прозрачностью и не увеличит степень военных рисков.

— НАТО предприняты определенные меры к тому, чтобы снизить риски, связанные с напряженной ситуацией. Надеемся, что договоренности с Россией будут соблюдены, — сказал он.

Кроме того, Штайнмайер заявил, что немецкие военные останутся в Литве до тех пор, пока ситуация с безопасностью не изменится к лучшему, пишет «Немецкая волна».

 
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