Белоруска Полли Каннабис участвует в конкурсе красоты «Мисс Земля»

Каннабис (лат. Cánnabis — конопля) — это не творческий псевдоним, а реальная фамилия, так у Полли записано и в паспорте.

Как сообщает Naviny.by, 4 ноября на Филиппинах состоится финальное шоу международного конкурса красоты «Мисс Земля». Впервые на конкурсе будет представлена Беларусь. Приглашение от организаторов конкурса получила минчанка Полли Каннабис.

Полли — профессиональная модель, работала в Милане и Бангкоке, принимала участие в Colombo Fashion Week, дважды появлялась на обложке журнала L'officiel.

Полли имеет степень бакалавра в экономике и сейчас учится в Москве в магистратуре по направлению Инвестиционный и финансовый менеджмент».

— Если я стану «Мисс Земля 2017», то я бы хотела запустить сеть благотворительных проектов при поддержке государства, — сказала Полли Каннабис в интервью Naviny.by. — Нам нужно сосредоточиться на переработке мусора, больше внимания уделять его раздельному сбору. Заново использовать то, что уже было использовано. Предотвращать стихийные свалки. Эти действия помогут если не прекратить, то, по крайней мере, замедлить климатические изменения.