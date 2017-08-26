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26.08.2017
Что заставило Трампа на 180 градусов изменить афганский курс?

Спецвыпуск: США в Афганистане – всерьез и надолго? Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее Время. Итоги с Юлией Савченко».

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