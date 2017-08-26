Белорусский биатлонист выиграл спринт летнего чемпионата мира

Владимир Чепелин выиграл спринт летнего чемпионата мира, который проходит в российском Чайковском.

В сегодняшней гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами Чепелин показал результат 23 мин. 13,5 сек. при одном промахе на стрельбище, сообщает БЕЛТА.

Серебро у россиянина Сергея Волкова (+3,4 сек.), бронзовым призером стал словак Томаш Хасилла (+9,0 сек.).

В женском юниорском спринте белорусская биатлонистка Динара Алимбекова завоевала серебряную медаль с результатом 21 мин. 21,4 сек.