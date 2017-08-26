«У Лукашенко мировоззрение советского школьника 1960-х годов»

Политолог Валерий Карбалевич — о том, на какой картине мира строится внешняя политика Беларуси.

Валерий Карбалевич

«Лукашенко часто повторяет, что мы в своей политике идем «от жизни», «от земли». Под этим он в основном понимает собственный жизненный опыт, за пределы которого ему трудно выйти, — пишет Карбалевич в колонке на Радыё Свабода. — Напомню, что глава государства четыре года проучился в Могилевском пединституте, закончил его с красным дипломом, но его знаменитая реплика о Скорине, который жил в Питере, свидетельствует о многом...»

Далее Валерий Карбалевич приводит слова Лукашенко о миграционном кризисе в Европе.

— Вот, знаете, в Европе что там произошло — в Германии и так далее. Они хотели возродить рабство в XXI веке, — заявил Александр Лукашенко. — Мол, эти приедут, простите меня, [африканцы], будут на нас работать. Получили? Надо по-человечески относиться к людям. По-человечески. Независимо от цвета кожи. …Они думали, что когда хлынут рабы, они будут сидеть, как в былые времена рабовладения, сложа руки. А они на них будут пахать. Вот и получили.

Как отмечает политический обозреватель, «здесь намешаны представления, взятые из его школьных учебников об эпохе колониализма и рабства в США, привлечение в Европу рабочей силы из-за рубежа после войны».

— И все свалено в одну кучу. Это мировоззрение советского школьника 1960-х годов. Но на такой картине мира строится внешняя политика Беларуси, — заключает Валерий Карбалевич.