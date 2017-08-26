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26.08.2017
Наталья Литовская, REALTY.TUT.BY
«Импульс-2» снова протестует: «Пострадали мы и государство, знаем, кто выиграл»

Новый, построенный за средства дольщиков, но так и не введенный в эксплуатацию «Импульс-2» в апреле по распоряжению президента обрел нового хозяина — «Магнат Трейд».

Как следует из распоряжения, здание торгового центра переходит с рассрочкой оплаты до 3 лет. Недавно «Импульс — 2» оценили. Дольщикам, а их 180 человек, по их подсчетам вернут не больше десятой части вложенного. Сегодня люди собрались, чтобы подписаться под жалобой в Генеральную прокуратуру.

Рабочий день: дольщики подходили, подписывались и ехали на работу. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Власти с нами не общаются, не встречаются — не понимают уже люди, что делать, — говорит один из дольщиков, Геннадий. — Мы продолжаем писать, все еще надеемся, что с нами сядут за стол переговоров. Здание оценено в 10−15 раз дешевле, чем мы в него вкладывали, деньги в бюджет поступят только в течение трех лет. Дольщики теряют, государство теряет — кому это все нужно было, чей это сговор? Чиновники сделали распоряжение, в котором не учтены ни интересы государства, ни наши — кто его провел, что за люди? Хотелось бы видеть официальный ответ на этот вопрос. Итак знаем, кто выиграл — «Магнат-Трейд». А что нам делать? Нас отфутболивают из Администрации в Госкомимущество, из Госкомимущества — в Администрацию.

— Я платил за квадратный метр 1,5 тысячи долларов, но большинство платило 2−3 тысячи, и даже 5 тысяч. Здание в центре Минска, готовое на 95%, оценили в 380 долларов за квадратный метр. Мы получим в лучшем случае по 200 — через три года, — приводят примерные расчеты дольщики. — И до сих пор неизвестен даже механизм возврата. Как-то еще нужно будет доказывать, что наши деньги по предварительным договорам вкладывались именно в строительство здания, а не во что-то другое.

Текст жалобы в прокуратуру крайне эмоционален. Но итоговая часть звучит так: «Если необходимо, просим принести протест в порядке надзора и обратиться от нашего имени в Конституционный суд Республики Беларусь для оценки соответствия распоряжения президента Республики Беларусь от 27 марта 2017 года № 51рп Конституции и нормативным актам Республики Беларусь, в части, касающейся нашего вопроса, и внести изменения в приложение № 4 вышеуказанного распоряжения президента Республики Беларусь.

Содействовать нашим законным правам: зарегистрировать наконец право собственности на оплаченные торговые павильоны, которое не можем реализовать с 2014 года. И избавить нас от дорогих судебных тяжб. Ни денег, ни сил нет».

Под жалобой подписались 46 человек.

Как это было

Двенадцать лет назад завод МПОВТ решил реконструировать часть своих зданий в центре Минска. В одном из зданий уже успешно работал торговый центр «Импульс». Проект «Импульс-2» (переходная галерея с торговыми помещениями) обещал быть весьма прибыльным. Строить доверили компании «Фарт Плюс» — она выступает инвестором проекта. Предварительные договоры с покупателями торговых помещений датированы в основном 2010−2013 годами.

В мае 2013 года «Импульс-2» готов на 95%. Тогда же становится известно: у застройщика — завода МПОВТ и инвестора — «Фарт Плюс» — неразрешимый конфликт. МПОВТ консервирует объект и расторгает инвестдоговор с «Фарт Плюс».

С этого времени 180 дольщиков (в основном — граждане Беларуси, но есть и ИП, и юрлица), купившие помещения, остались в подвешенном состоянии. TUT.BY писал об этом: они записывали обращения, они писали коллективные письма: помещение построено за наши деньги, отдайте нам наше!

Президент тогда обратил внимание на протест, была создана группа, которая решила: людям нужно вернуть деньги. Дольщики были освобождены от госпошлины при подаче исков о возмещении затрат. Деньги предполагалось возвращать на основе судебных решений.

Пару дольщиков подавали в суды, но суды решили, что договоры с «Фарт Плюс» действительны, а значит, деньги людям не полагаются.

Остальные ждут, что с ними все-таки рассчитаются. И оптимальным по-прежнему видят не расчет деньгами, а передачу оплаченных метров.

 
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