Хелена Мерааи представит Беларусь на детском «Евровидении-2017»

Хелена Мерааи из Минска представит нашу страну на детском «Евровидении-2017», которое пройдет 26 ноября в Грузии.

На гала-концерте отбора на детское «Евровидение-2017» Хелена исполнила песню «Я самая». Авторы конкурсной песни — супруги Рита Дакота и Влад Соколовский — выпускники «Фабрики звезд-7».

Зрители поставили Хелене Мерааи 12 баллов. Самой высокой оценки удостоило исполнение юной вокалистки и профессиональное жюри.

Хелене 14 лет, она участвовала в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» в команде Димы Билана, сообщает БЕЛТА. Выступала на конкурсе «Детская Новая волна-2016» в составе трио «Эйва», где девичий коллектив стал победителем. Обладательница наград многих конкурсов. Поет больше восьми лет.