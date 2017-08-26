Николая Статкевича арестовали

С 26 августа политик находится в изоляторе на Окрестина.

Об этом сообщила в Фейсбуке жена Николая Статкевича.

- Мікалая арыштавалі сёння каля 12-ці, недалёка ад дому, калі ён ішоў на сустрэчу. Ужо на Акрэсціна. 15 сутак. Восень блізка... – написала Марина Адамович.

Позже Марина Адамович сообщила о том, что ей позвонил некий подполковник из Ленинского РУВД и сказал, что Николая арестовали на 5 суток.

- Нам вядома толькі пра 15 за 3-га ліпеня. Пра нейкія «іншыя пастановы» на 5 сутак - невядома нічога.

Жена Статкевича перезвонила в изолятор на Окрестина, чтобы уточнить, сколько суток будет отбывать наказание ее муж.

- Размаўляць са мной, практычна, адмовіліся. «Міліцыі нада верыць» - цытую даслоўна, - написала Марина Адамович.

Вероятнее всего политик отбывает наказание за акцию 3 июля, пишет TUT.BY. Суд, по решению которого Статкевич получил 15 суток и штраф в 40 базовых, прошел еще 9 августа, но до сегодняшнего дня политика не задерживали.