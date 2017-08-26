Фотожабы: «Когда закончилась уборочная кампания…»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Лукашенко порекомендовал министру МВД поработать над школьной дисциплиной
«Раньше были дети врагов народа. Теперь дети пятой колонны – и чекист решает, что им надевать»
Как на педсовете прояснилась судьба страны
С какими лицами чиновники слушали вопросы Лукашенко о ценах и безработице
Дело государственной важности: Лукашенко рассказал, как должны играть хоккеисты «Динамо»
Российские реалии, навеяно делом режиссера Серебренникова
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«У Лукашенко новый квадроцикл, а у вас повышение коммуналки и налог на тунеядство»
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