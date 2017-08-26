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Общество
26.08.2017
Александра Квиткевич, Комсомольская правда в Белоруссии
Из минского крематория годами не забирают урны с прахом родных

Сотрудники крематория обзванивают родственников и пытаются уговорить. А на днях решились на крайний шаг - опубликовали фамилии тех, кто не забрал прах.

История шокирует: в минском крематории сотрудники просто не знают, что делать с прахом умерших людей, за которым никто не пришел. От отчаяния даже опубликовали списки в интернете: имя умершего и имя того, кто заказал кремацию, напротив некоторых фамилий - степень родства. Не пришли за прахом сын, сестра, бывшая жена…

Сейчас в крематории 68 урн, которые оказались не нужны. Некоторые там с 2010 года, одна - даже с 2009-го, почти восемь лет…

- По закону урна с прахом может храниться в специальном помещении крематория 3 года. Если в течение этого срока заказчик кремации или родственник не забрал ее и не захоронил, у нас есть право отправить ее в общую могилу, - рассказал нам замдиректора УП «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур. - Конечно, мы стараемся продлить срок нахождения урн в крематории в надежде, что родственники все же объявятся и достойно проводят в последний путь близкого человека.

«Просят подождать. Или сразу говорят, что забирать не будут…»

Сотрудники крематория звонят родственникам, рассылают письма с просьбой забрать урны. Некоторые люди откликнулись - за последние два года около десятка урн забрали.

- В основном не забирают прах умерших родственников заказчики, которые ведут асоциальный образ жизни - злоупотребляют спиртным. Когда звонишь, говорят что денег нет, просят подождать. Некоторые сразу говорят, что забирать не будут. Кому-то мы не дозвонились, - поясняет начальник Минского крематория Валерий Цветинский. - Кремацию не всегда заказывают родственники, иногда это соседи или организации. В таком случае они предоставляют родственникам право забрать прах и захоронить. Но те могут и не знать о смерти человека, находиться заграницей или просто не контактировать с ним.

У многих заказчиков кремации и людей, чей прах находится в оставленных урнах, одинаковые фамилии, отчества. Это близкие родственники: братья, сестры, отцы и сыновья, матери и дочери.

- Когда нам заказывают кремацию, мы не интересуемся, кем приходится заказчик покойному. Нам важно, чтобы человек брал на себя бремя по преданию урны земле либо обеспечил достойное захоронение, - говорит Валерий Цветинский. - О степени родства некоторых мы узнали со слов соседей, когда звонили просить, чтобы забрали урны.

Денег, которые дает государства, хватило бы на похороны. Где они?

Кремация оплачивается сразу при заказе. Стоит по-разному, в зависимости от пакета услуг. Самый дешевый вариант (только кремация) стоит около 180 рублей.

Существует несколько вариантов захоронения урн с прахом. Первый - это подзахоронение в могилу другого родственника.

- По закону для этого нужно документально подтвердить родственные отношения того человека, в чью могилу собираются подзахоронить, и того, чей прах находится в урне. К примеру, если в могилу отца собираются подзахоронить урну с прахом сына, достаточно предъявить сотрудникам Спецкомбината КБО свидетельство о рождении сына. Подзахоронение делается бесплатно, - рассказывает начальник крематория.

Второй способ - захоронить урну в колумбарии, они есть на территории самого крематория, на кладбище «Восточное», «Чижовское» и «Петровщина». Услуга платная, ячейка в колумбарии стоит 10 базовых величин (230 рублей), плюс нужно купить урну (15-20 рублей), заплатить за плиту, работы на плите, захоронение… Даже если брать все по минимальной стоимости, набежит больше 400 рублей.

Самые дешевые стандартные похороны обойдутся примерно в 800 рублей.

Государство выделяет пособие на погребение в размере средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц от момента смерти. Сейчас это было бы 827 рублей, то есть оно покрыло бы расходы и на кремацию с захоронением, и на обычное погребение.

Но те, кто и так выбрал более дешевое решение похоронного вопроса, так и не довели дело до конца.

«Так сложилось, что я не смогла забрать»

Мы разыскали контакты некоторых людей, которые заказали кремацию, но урны так и не забрали. Многие просто не сняли трубку. Судя по всему, дочка (одинаковые фамилии, но разные отчества) одной из кремированных в 2014 году женщин раскричалась и бросила трубку, как только услышала, о чем пойдет речь.

- Какая вам разница, почему не забрала? Не лезьте не в свое дело! - выкрикнула она.

Но с одной из заказчиц нам все же удалось поговорить. Она оказалась родной сестрой Юрия С., который умер 20 января 2010 года.

- Вы знаете Юрия? - спрашиваю у снявшей трубку женщины. И объясняю, что в 2010 году женщина с ее именем, фамилией и отчеством заказала кремацию этого человека, но прах так и не захоронен.

- Да, это я…

- Простите, но почему вы не забрали урну?

- Как-то так сложилось, что я не смогла забрать. Дело в том, что у меня нет денег, чтобы куда-то его захоронить. Я многодетная мать, осталась одна, мужа тоже похоронила, всех похоронила. Вы меня извините, в этом отношении я очень грешна (в трубке слышно, что женщина плачет)… Не могу забрать. Я пенсионерка, на свои 200 рублей ничего не могу сделать. Для того чтобы захоронить, нужны деньги. Подхоронить его в могилу отца или матери мне дети мои не разрешили. Брат при жизни сделал очень много плохого родителям, поэтому они не захотели…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Если в ближайшее время за урнами с прахом так никто и не придет, в конце сентября их захоронят в братской могиле на кладбище «Западное».

 
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