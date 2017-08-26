Где в Беларуси нельзя купаться

В 14 водоемах купание ограничено, в одном запрещено.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 18 по 24 августа года обследовали 385 зон рекреации. На 46 из них установлены нарушения санитарных норм, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Территориальными органами государственного санитарного надзора ограничено купание на 14 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Купание детей ограничено на 8 зонах рекреации:

Брестская область:

пляж озера Хмелево, Жабинковский район;

пляж санатория «Надзея» р. Мухавец, Жабинковский район;

зона отдыха пруды «Бохоново», г. Лунинец, Лунинецкий район;

Гомельская область:

пляж «Западный» г. Гомеля;

Гродненская область:

пляж на озере Кань-Белое СПК «Озеры», Гродненский район;

пляж «Центральный» на р. Неман, г. Гродно;

Минская область:

пляжная зона водоема аг. Гоцк, Солигорский район;

пляж г. Любань.

Ограничено купание детей и взрослых на 6 зонах рекреации:

Могилевская область:

зона рекреации р. Днепр в г. Могилеве;

зона рекреации городского пляжа р. Днепр в г. Шклове;

зона рекреации на Гребеневском озере г. Могилева;

пляж на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;

пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы, Могилевский район;

Минск:

пляж № 9 водохранилища «Заславское».

Запрещено купание в Минской области — пляж на пруду в д. Осиповичи, Вилейский район.