Где в Беларуси нельзя купаться

В 14 водоемах купание ограничено, в одном запрещено.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 18 по 24 августа года обследовали 385 зон рекреации. На 46 из них установлены нарушения санитарных норм, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Территориальными органами государственного санитарного надзора ограничено купание на 14 зонах рекреации, не соответствующих эпидемиологическим критериям безопасности и/или находящихся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.
Купание детей ограничено на 8 зонах рекреации:
Брестская область:
пляж озера Хмелево, Жабинковский район;
пляж санатория «Надзея» р. Мухавец, Жабинковский район;
зона отдыха пруды «Бохоново», г. Лунинец, Лунинецкий район;
Гомельская область:
пляж «Западный» г. Гомеля;
Гродненская область:
пляж на озере Кань-Белое СПК «Озеры», Гродненский район;
пляж «Центральный» на р. Неман, г. Гродно;
Минская область:
пляжная зона водоема аг. Гоцк, Солигорский район;
пляж г. Любань.
Ограничено купание детей и взрослых на 6 зонах рекреации:
Могилевская область:
зона рекреации р. Днепр в г. Могилеве;
зона рекреации городского пляжа р. Днепр в г. Шклове;
зона рекреации на Гребеневском озере г. Могилева;
пляж на р. Днепр д. Полыковичи, Могилевский район;
пляж на Вильчицком водохранилище д. Вильчицы, Могилевский район;
Минск:
пляж № 9 водохранилища «Заславское».
Запрещено купание в Минской области — пляж на пруду в д. Осиповичи, Вилейский район.