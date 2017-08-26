Как ртуть снижает работоспособность белорусов

Каждый год от загрязнения ртутью Беларусь теряет более 3 миллионов долларов.

Ежегодно места, расположенные в 15 странах вблизи источников ртутного загрязнения, недополучают доходов в 77,4 миллиона долларов, говорится в новом исследовании. И Беларусь не исключение.

Статья «Экономические последствия воздействия ртути в контексте глобального соглашения по ртути: уровни ртути в волосах и оценка потери экономической продуктивности в развивающихся странах», опубликованная в журнале «Экологический менеджмент» стала первым рецензируемым исследованием, направленным на оценку экономических последствий загрязнения ртутью в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Чтобы оценить загрязнение ртутью и его экономические последствия, для исследования отбирались волосы людей из Албании, Бангладеш, Беларуси, Камеруна, Островов Кука, Индии, Индонезии, Кении, Мексики, Непала, России, Шри Ланки, Танзании, Таиланда и Уругвая. Выбирали тех кто, живет рядом с хлорно-щелочными производствами, теплостанциями, предприятиями по сжиганию отходов, производствами цветных металлов, цементными заводами, в местах, где идет кустарная и мелкомасштабная добыча золота, рядом с отходами и некоторыми другими, обозначенными в Минаматской конвенции. Территории со смешанным загрязнением также были включены в исследование.

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