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Лица
26.08.2017
dad-master.ru
Коза или корова?

Для начинающего дачника, желающего испить молочка от собственного сельскохозяйственного животного, вопрос серьёзней гамлетовского: «Быть или не быть?».

Кого завести в небольшом подсобном хозяйстве: козу или корову?

От коровы больше молока, но козье молоко вдвое дороже – значит, его можно более выгодно продать. Считается, что оно более полезно для здоровья, чем коровье, обладает большей жирностью и, соответственно – сулит больше пользы. Так ли это?

Однозначного ответа на поставленный вопрос не существует. Для ситуации подходит поговорка «На вкус и цвет товарищей нет!». Каждое животное хорошо по-своему и имеет особенности, которые при желании можно назвать недостатками.

Как ни странно, содержание козы немногим менее затратно, чем содержание коровы. Да, на зиму вам достаточно будет заготовить всего 1 тонну сена (для одной коровы потребуется 3 тонны). Однако, для того, чтобы получить потомство, и молоко от своей молодой козочки, необходимо обеспечить наличие производителя, проще говоря – козла. Значит, заготовить вам нужно ещё одну тонну сена. Или же доставить свою козу в нужное время в нужное место – для встречи с элитным производителем. В нашем случае – с козлом молочной породы (Заненская, альпийская, нубийская, чешская и пр.).

Для коров повсеместно применяется искусственное оплодотворение. Если для неё нет стада, возможен индивидуальный выпас (привязь на лугу). Однако, если крупное рогатое животное имеет скверный характер, управляться с ним более сложно, нежели со своенравной козой – в расчёт надо принимать и габариты приобретаемого животного.

Козам часто приписывают злопамятность, мстительность, но это не более чем домыслы. Каждое животное имеет свой характер, который меняется со временем в результате правильного (или неправильного) воспитания. Ласковое слово и терпение, как правило, творят чудеса. Наиболее миролюбивыми в молочном козоводстве считаются представители чешской породы, но они довольно редки для нашей страны.

Жирность козьего молока от 3,5 до 4-х процентов (этот показатель тоже индивидуален). Молоко имеет специфический запах, который усиливается при недостаточном уходе за животным.

В индивидуальном подсобном хозяйстве то решающий критерий при выборе: нравится или не нравится. От своего труда вы должны получать не только пользу, но и удовольствие!

 
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