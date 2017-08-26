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26.08.2017
TUT.BY
Бывшего чиновника из Минска обвиняют в мошенничестве и коррупции

В суд Первомайского района Минска поступило уголовное дело бывшего замглавы Партизанского района Николая Петрамовича. Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщила помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Николай Петрамович. Фото: «Минск-Новости»

Напомним, как рассказывали потерпевшие, бывший замглавы администрации Партизанского района и депутат Мингорсовета от Коммунистической партии Николай Петрамович взял в долг у многих людей крупные суммы и исчез в конце 2016 года. Его впоследствии уволили в связи с отсутствием на рабочем месте. Задержали Петрамовича в феврале 2017-го и возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Сейчас дело Петрамовича передали в суд. Экс-чиновника обвиняют в следующем.

— покушение на мошенничество в особо крупном размере;

— пособничество в даче взятки;

— подстрекательство к даче взятки повторно либо в крупном размере;

— приготовление к даче взятки повторно либо в крупном размере.

Николай Петрамович родился в 1978 году. Учился на следственно-экспертном факультете Академии МВД и в Московском юридическом институте. Окончил также Институт госслужбы Академии управления. Ранее Петрамович работал начальником управления кадров на «Интеграле» и возглавлял там организацию БРСМ.

 
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