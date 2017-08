Теракт в центре Брюсселя: вооруженный ножом мужчина напал на военных. Его застрелили

Об этом сообщает бельгийское издание Le Soir, а также Reuters и RTBF.

Нападение произошло около 21:15 по местному времени (22:15 мск) на бульваре Эмиля Жакмана.

A man with a machete attacked soldiers on patrol in #Brussels centre, now shot dead. #brusselsattacks #bruxelles #attentat #breakingnews pic.twitter.com/Bpt6wli73w

Один из солдат получил легкое ранение лица, другой — руки. Им оказана медицинская помощь. Сам нападавший получил тяжелое ранение и позже скончался в больнице.

Источник Le Soir в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о 30-летнем уроженце Сомали, в момент нападения он выкрикивал «Аллах акбар». Ранее, по его словам, он не был замечен в связях с террористами.

Представитель прокуратуры также заявил, что речь идет о 30-летнем мужчине, который ранее не был замечен в террористической деятельности, передает Reuters.

A man attacked soldiers in Brussels with a machete tonight. Pics I took in the street. #Brussels #Brusselsattack #Bruxelles pic.twitter.com/LqDmXFnLa2