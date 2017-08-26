«Крым советский, и пока что ничего не меняется»

Арина Холина – пишет в Фейсбуке о том, что надо сделать, чтобы Крым был настоящим уютным приморским курортом.

Крым, 1958 год. Фото Говард Сохурек, журнал «Лайф»

«Когда был уже поздний СССР, мне Крым не очень нравился. Мне было лет от 12 до 14, уже не детские впечатления – море-море, солнце-солнце, а более осмысленные.

Крым, 1958 год. Фото Говард Сохурек, журнал «Лайф»

Веселая московская богема – да. Столовые с хрючевом, в которые еще надо стоять в очереди, эти пляжи, где у тебя чьи-то ноги лежат на голове, и все гостиницы – по путевкам, а без членства в профсоюзе – сараи и эти комнатенки со старыми пружинными кроватями...

Крым, 1958 год. Фото Говард Сохурек, журнал «Лайф»

То есть все равно было классно. Но лишь потому, что красивые друзья отца, шумные вечеринки, талантливые люди.

Крым я полюбила в поздние 90-е, когда у меня совсем не было денег – и я поехала туда на дачу к другу семьи (где-то 150 долларов стоила мне вся поездка – с билетами, едой и т.д.). Ничего и никого в Крыму не было. Это было в каком-то смысле антично – такие руины былой славы. Тишина. Людей нет. Июнь. Море, горы, холмы, эти выжженые травы, дом Волошина, вся эта романтика былого величия. И ты словно на окраине вселенной. Плешивые белые сталинские балюстрады. Жареный пеленгас только что из моря. Кара-Даг.

Ко мне пришло ощущение – Крым мой. Есть места, которые вызывают эту любовь, и она вроде из противоречий – одновременно и «все плохо» и невероятно хорошо. Как Португалия. Скучно там, океан ледяной, а сердце мое до сих пор скучает по этим унылым, но невероятно очаровательным местам.

Так же было с Крымом. Пустота, бедность, развалины, белые дома, синие наличники, раскаленная галька, пряные травы. Мое. Сила. Вдыхать и не выдыхать.

Крым – он всегда был «наш». «Наш» не в смысле российский, а в смысле – тем, кто родился в СССР, трудно без него себя представить. Место, которое делало тебя счастливым.

Крым, 1958 год. Фото Говард Сохурек, журнал «Лайф»

Но на самом деле Крым сейчас ни наш, ни ваш. Вот была в Коктебеле эта чудесная набережная с остатками «сталинского ампира» - такая очень правильная, приморская. В начале нулевых ее стерли с лица земли – и сделали какое-то несусветное б….тво из коричневой фигни под мрамор. Дивные бело-голубые дома стали превращать в нечто «современное» - стекло, все та же хрень «под мрамор», какие-то камни «а ля шале». И все.

И я уже не говорю о том, что все ремонты надо делать именно летом, в сезон. О том, что туристов тут не любят, очень быстро устают – и в июле уже все воют, бедолаги, от усталости, мол, понаехали, а в августе паникуют – а что, а в сентябре из Москвы собираются к нам?! Вы своим там скажите – мы ждем, ждем!

Москвичей не любят – типа пока мы тут в 90-е помирали от голода, вы там в Москве... А у нас там, в Москве, никаких огородов не было – это мы умирали. Киевлян не любят – типа шумные, горилку пьют, жадные – еду сами готовят.

Крым, 1958 год. Фото Говард Сохурек, журнал «Лайф»

Современные жители Крыма – странные парни. Прошлое разрушили, новое не начали – и все время кто-то виноват. Все время кто-то должен. Весь этот сервис и туризм всегда был им словно в тягость, вкуса нет, любезности не хрена нет.

И Крым – он вот «ихний», кому бы ни принадлежал в данный момент.

Путин сейчас что-то там в Севастополе громко указывает – мол, приведите город в приличный вид, но вопрос в том, что для них этот приличный вид. Вот этот угрюмый керамогранит и золотые финтифлюхи в кабаках? Все эти постсоветско-местечковые представления о прекрасном?

Пока Крым их – мы все мимо. Пока что там никому не захотелось делать хорошее вино, строить романтические гостиницы, делать красивые набережные (ну, есть два человека, одного я лично знаю – и один из них родился в Севастополе, но уже давно успешный москвич).

Ну, вы можете мне сказать, что и Бенидорм тоже г..но – но я не хочу, чтобы было как Бенидорме. Бенидорм - это символ Ада для быдла (хотя еда там вкусная все равно).

Не знаю, что надо делать, чтобы привести все это в порядок, чтобы Крым был настоящим уютным приморским курортом (и неважно, на чьей он будет стороне – на украинской или русской или его продадут китайцам).

Пока как ни указывай, сколько денег ни лей – это все растворится в бездне дурновкусия и привычки халтурить, мол «и так сойдет»...

Правда в том, что любой русский или бывший русский курорт – он ни русский, ни крымский, ни украинский или абхазский – он советский, и пока что ничего не меняется, все на своих местах.

Крым, 1958 год. Фото Говард Сохурек, журнал «Лайф»

…И это обидно, потому что в Крым, в Сочи, в Алушту – во все эти очаги совка реально надо запустить каких-то юных, красивых и смелых, чтобы они туда привезли свои знания о том, как выглядят исторические курорты и современные развлечения, иначе там все потонет в этом постсоветском шике с налетом местечкового хамства, таком специальном стиле бывших советских курортов, который можно истребить только насильственно, с помощью, не знаю, курортной полиции или курортной армии».