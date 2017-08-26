Фотограф Максим Сарычев рассказал «Салідарнасці» о своем будущем проекте, посвященном милицейскому произволу и насилию в тюрьмах.

Максим Сарычев, фото Маргарита Кирилкина

Минский фотограф Максим Сарычев досрочно собрал с помощью краудфандинговой кампании средства для своего фотопроекта о проблеме необоснованного насилия и пыток со стороны силовых структур и внутри тюремной системы Беларуси.

Кампания на платформе Press Start продолжается, средства пойдут на съемки фотопроекта, который будет опубликован в белорусских и зарубежных СМИ.

— Физическое и психологическое насилие применяются в ходе допросов в первые часы после задержания или на пути к милицейскому участку. В закрытой для общественного контроля тюремной системе осужденные часто подвергаются насилию и содержатся в ужасных условиях, включая отсутствие надлежащей медицинской помощи.

Правозащитники в Беларуси сообщают о десятках известных им случаев в год, но реальные цифры гораздо выше. Я буду работать с пострадавшими от насилия, их переживаниями травматического опыта. Также меня интересуют социальные, экономические и политические аспекты темы, — пишет фотограф на своей странице в Фейсбуке.

Максим Сарычев рассказал «Салідарнасці» о том, как возникла идея создания нового проекта, о сегодняшней роли документального фото и важности поднимаемой им темы.

«Мы видим гораздо больше случаев немотивированного насилия»

Зимой 2017 года Максим представил проект «Слепая зона» в рамках выставки в минском пространстве ЦЭХ.

— Это проект, сделанный на пересечении документальной и художественной фотографии, который рассматривает ситуации легитимного насилия со стороны государства и возникающем чувстве страха в каждом из нас.

В новом проекте я сконцентрируюсь на милицейском насилии и на насилии в тюрьмах. Он будет более документальным, — рассказал Максим.

Фото из серии «Холодная весна», посвященной весенним акциям протеста 2017-го, sarychau.com

По его словам, идея проекта возникла из общих наблюдений последних лет:

— Мы видим гораздо больше случаев какого-то немотивированного насилия со стороны милиции, которое достаточно сложно объяснить необходимостью его применения. Появляется много вопросов к действиям милиции, к правомерности применения силы.

По мнению собеседника, утаить подобные случаи становится все труднее из-за того, что сегодня практически любой человек может зафиксировать происходящее на камеру мобильного телефона.

Будущий проект рассчитан на максимально широкую аудиторию, в том числе и на международную.

Фото из серии «Холодная весна». Разбитое окно в автомобиле активиста Змитра Дашкевича, задержанного по делу «Белого легиона», sarychau.com

— Безусловно, мне очень важно в первую очередь показать его здесь, в Беларуси. Но даже если он и вызовет здесь большой интерес, совершенно не обязательно это приведет к каким-то изменениям внутри страны, — рассказал Максим. — Даже самые резонансные истории, попавшие в прессу, не приводят к тем изменениям, которые мы хотели бы видеть. Система внутренних расследований в правоохранительных органах, как мне кажется, не работает. Мне непонятно, почему так часто ошибки правоохранителей не признаются, а виновных в их совершении прикрывают и не наказывают.

По мнению собеседника «Салідарнасці», само по себе насилие со стороны силовиков — не уникальное явление, оно существует в различном масштабе в любом государстве. Особенностью нашей страны является фактическая безнаказанность попавших в эпицентр скандала сотрудников милиции.

Фото из серии «Холодная весна». Задержание участника «Дня Волі», 25 марта 2017, sarychau.com

Героев своего будущего проекта Максим Сарычев будет искать через правозащитные организации:

— Это будут люди, которые обращались в свое время к правозащитникам, чьи истории привлекали внимание прессы. Люди, которые не боятся рассказать о себе, о том, как их избили, как нарушили их права. И таких людей десятки.

Автор будущего проекта считает, что белорусы начали избавляться от страха перед сотрудниками правоохранительных органов:

— Мне кажется, что люди стали меньше бояться привлечения внимания к себе. Приходит понимание, что придание огласки случаям правонарушения со стороны силовых структур работает на пользу пострадавшим. Прокуратуре становится гораздо сложнее объяснить правомерность применения силы, когда в социальных сетях появляются фотографии синего от гематом тела человека с сотнями перепубликаций и тысячами комментариев.

Технологическая революция последних лет дает возможность каждому в режиме реального времени сделать свидетелями преступления сотни и тысячи людей. Когда каждое движение попадает на серверы Facebook/Youtube/Periscope, смысл охотиться за человеком с камерой или телефоном пропадает. Если, конечно, сама демонстрация права на безнаказанное насилие не является целью.

И все же, в отличие от США, где полицейские находятся под контролем как собственных видеорегистраторов, так и общественных инициатив, в Беларуси попытки контролировать работу милиционеров может обернуться для граждан проблемами.

Жодинская тюрьма, sarychau.com

Тот, кто регулярно освящает политические акции, знает, насколько непростой зачастую бывает эта работа. Да и повседневные съемки требуют постоянной концентации:

— Когда ты видишь сотрудников милиции, то начинаешь думать: можно снимать или нет? И не только милиционеров, но вообще, чтобы не терять время, вступая в конфронтацию, особенно если у фотографа нет аккредитации СМИ. Это проблема. На акциях весной я не думал о том, как хорошо снять. В первую очередь я думал о своей безопасности. Смена этих приоритетов сильно мешает в работе.

Фото из проекта «Украденные дни» (2014-2017), посвященного людям, которых подвергли административным арестам по политически мотивированным причинам. На снимке активист инициативы «Еда вместо бомб» Александр Курец, арестованный во время Чемпионата мира по хоккею

В чем сила документального фото в сегодняшней Беларуси?

— Работа фотожурналистов, документальных фотографов очень важна. Мы документируем события, часто фиксируя нарушения прав человека. И эти свидетельства чаще всего сложно поставить под сомнение. Фото и видео-журналисты являются глазами общества. А все дальнейшее зависит уже от него самого — насколько оно готово принимать увиденное, — считает Максим.

Хлеб, разрезанный на 6 частей, подается заключенным при каждом приеме пищи. Ежедневная норма в тюрьмах Беларуси – 300 грамм. Фото из проекта «Слепа Зона»

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Максим Сарычев родился в 1987 году.

Неоднократный участник и победитель национальных и международных конкурсов.

В 2015 году стал лауреатом конкурса Belarus Press Photo 2015 за серию портретов «598 украденных дней».

В 2015 проект «Привет, оружие!» получил гран-при премии PRAFOTA.

Выстава ў пад’ездзе. Малінаўка