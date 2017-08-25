Как власти в очередной раз телегу впереди коня ставят

Зацепило! Сколько ни говорят независимые эксперты о нелогичности действий властей, а воз и ныне там.

Модернизация промышленных предприятий в Беларуси должна подтвердить свою эффективность, заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, после посещения металлургического, автомобильного и вагоностроительного заводов в Могилевской обасти.

— Главная задача в том, что мы должны теперь подтвердить эффективность принятых решений по модернизации данных предприятий. Что касается технологий, освоения оборудования, этот первоначальный этап выполнен. Сейчас главное — рынки сбыта, быть конкурентоспособными по цене, не уронить качество выпускаемой продукции и рассчитываться по тем средствам, которые были заняты в банковской сфере, у государства — в виде оказанных мер поддержки. Все это должно постепенно возвращаться, — цитирует главу правительства БЕЛТА.

Именно в такой последовательности: сперва технологии и освоения оборудования, а уж затем рынки сбыта и конкуренция. Сколько раз независимые эксперты предупреждали о пагубности такого стиля работы. Сколько говорили о том, что сперва нужно изучить рынок и целесообразность вложения миллиардов, но власти продолжают действовать в том же духе.

Что из этого получается на выходе? В качестве примеров экономисты называют модернизированные предпрития деревооьбработки и цементные заводы. Самим же свежим примером того, что бывает, когда телегу ставят в нетрадиционном месте, стала история с суперкомбайном. Оказывется, он уже был создан. Но оказался невостребованным, так как был рассчитан на качественно иную урожайность зерновых.