Цифра дня. Сколько человек уволили в сфере образования в июле

Неприятная статистика на фоне республиканского педсовета.

Более 30,8 тысяч человек трудоустроены на новых производствах и предприятиях в I полугодии, сообщает Белстат.

По сравнению с июнем выросло процентное соотношение принятых и уволенных работников — 102,5% (93,2%).

На фоне прошедшего общенационального педсовета «Салідарнасць» заинтересовало соотношение уволенных и принятых на работу сотрудников в сфере образования.

В июне педагоги возглавили антирейтинг: на 10176 уволенных пришлось лишь 6068 трудоустроенных (соотношение 59,6%). В июле ситуация несколько улучшилась, но сфера образования все равно осталась в хвосте списка по соотношению уволенных и получивших работу: 8392 против 5979 (71,2%).