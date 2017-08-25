Проиндексировали: как подорожает «коммуналка» с 1 сентября

С 1 сентября для белорусов вырастут цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию. Индексация предусмотрена постановлением Совета министров от 24 августа 2017 года № 641. Таким образом, за коммунальные услуги потребители заплатят на 8% больше.

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Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит 16,9259 рубля за 1 Гкал (было 15,6722 рубля).

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,0983 рубля (до подорожания — 0,0911 рубля). Летом 1 кубометр газа будет стоить 0,3081 рубля (раньше — 0,2853 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,3081 рубля за кубометр газа независимо от сезона (было — 0,2853 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр газа составит 2,44 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 2,26 рубля).

Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 7,05 рубля за кубометр (до подорожания — 6,53 рубля).

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 3,98 рубля (было — 3,69 рубля).

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить 0,4874 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (раньше — 0,4513 рубля), в летний период — 0,1827 рубля (раньше — 0,1692 рубля).

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,7579 рубля (было — 1,6277 рубля), в летний период — 0,8216 рубля (до — 0,7608 рубля).

При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить 0,8216 (до индексации — 0,7608 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит 2,44 рубля с одного проживающего в месяц (было — 2,26 рубля).

При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 6,95 рубля (раньше — 6,44 рубля), при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 3,26 рубля (было — 3,02 рубля).

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 5,7713 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (было — 5,3438 рубля), летом — 0,8216 рубля (было — 0,7608 рубля).

Цена за 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления составит 0,5835 рубля (было — 0,5404 рубля). Баллон, таким образом, будет стоить 12,25 рубля (раньше — 11,35 рубля).

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1094 рубля за 1 кВт•ч (было — 0,1013 рубля).

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0764 рубля за 1 кВт•ч (раньше — 0,0708 рубля), а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2189 рубля (раньше — 0,2027 рубля). Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,09 рубля за 1 кВт•ч (до подорожания — 0,0834 рубля), в остальное время суток — 0,1674 рубля (было — 0,155 рубля).

Напомним, последний раз «коммуналка» дорожала 1 марта. Еще одно увеличение стоимости ЖКУ ожидает белорусов 1 декабря.