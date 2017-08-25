Девушки из Chili Girls поддержали «Крумкчоў» огненной фотосессией

Минский футбольный клуб накануне объявил о сборе средств через краудфандинговую платформу.

«Осторожно, горячо! Девушки из Chili Girls снялись в образе Ворона в студии Studio313 — ради поддержки нашего краудфандинга!» — сообщается на официальной странице ФК «Крумкачы» в Фейсбуке.

Напомним, что 24 августа владелец клуба Денис Шунто объявил о старте сбора средств через краудфандинговую платформу Talaka.

По состоянию на 19 часов пятницы собрано около 14 тысяч рублей (11% от заявленной суммы).

— Надо либо сниматься с чемпионата, либо просить помощи, — заявил журналистам Шунто.