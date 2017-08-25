В Крупском районе в ДТП погибли три человека

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

В Крупском районе Минской области в результате лобового столкновения легковых авто три человека погибли и трое пострадали.

Как сообщает сайт Следственного комитета, ДТП произошло 24 августа около 18 часов 20 минут на 53-м километре автодороги «Чашники-Бобр-Бобруйск» вблизи деревни Красная Слобода.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Clio, житель Крупского района, 1978 года рождения, двигаясь в направлении Чашник, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Galloper под управлением жителя Борисовского района, 1957 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажир Renault Clio погибли на месте. Еще трое находившихся в автомобиле пассажиров были доставлены в учреждение здравоохранения, где одна из женщин скончалась в реанимации. Водитель автомобиля Hyundai также госпитализирован.

Предварительно установлено, что водители были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.