Погода на выходные: кратковременные дожди, по югу до +27°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

26 августа ожидается облачно с прояснениями. По северо-восточной половине местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный: ночью слабый до умеренного, днем порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +17..+23°С, по юго-западу до +25°С.

Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

27 августа ночью в крайних юго-западных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром сгустятся слабые туманы. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, по юго-западу до +14°С, максимальная днем +16..+23°С, по югу +24..+27°С.

28 августа на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днем сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +12..+19°С, по юго-западу до +21°С.