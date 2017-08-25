Глава государства о зарплатах в хоккейных клубах: «Этому разбою надо положить конец»

На встрече с хоккеистами «Динамо» Александр Лукашенко высказался о зарплатах в белорусском хоккее.

Он отметил, что высокие заработки останутся только в «Динамо-Минск» и национальной сборной.

– Там будут приличные деньги. Все остальные должны зарабатывать в клубах столько, чтобы нормально работать, потому что спорт - это труд, и нормально жить, потому что семьи есть. Но не $ 19 тыс. в месяц, как некоторые тренеры имели среднюю зарплату по прошлому сезону, не занимая первого места, – сказал глава государства, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко констатировал, что некоторые тренеры, руководители клубов, получая большие деньги, жили в несколько раз лучше, чем министры.

– Это что, нормально? Не давая никаких результатов, никакой эффективности, никакой менеджерской работы. Этому разбою надо положить конец.

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