На какие развлечения стали тратить больше денег белорусы

Как изменились расходы жителей Беларуси на развлечения по сравнению с прошлым летом, выяснили Яндекс.Деньги.

Для этого аналитики сервиса изучили данные о тратах пользователей на походы в театры, кино, музеи и другие места для проведения досуга. В онлайне люди платили через Яндекс.Кассу, в офлайне — с карт Яндекс.Денег.

Оказалось, что этим летом они потратили на развлечения в 6,1 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Средний чек вырос с 17,1 до 19,6 бел. рублей.

Этим летом жители Беларуси стали гораздо чаще посещать спортивные мероприятия.