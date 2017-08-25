«Конечно, такая красотка». Рядом с Лукашенко заметили новую девушку

По соседству с главой государства вновь оказалась девушка с модельной внешностью.

СМИ обратили внимание, что рядом во время прошедшего Республиканского педсовета сидела молодая преподаватель и дизайнер Минского швейного колледжа Ольга Закревская.

Девушка также опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она сидит рядом с Александром Лукашенко.

Фото пресс-службы главы государства

«Конечно, такая красотка», – отреагировали ее подписчики в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи также поинтересовались, не работает ли девушка личным секретарем Лукашенко, на что она ответила: «Еще нет».

Интересно, что давая интервью телеканалу СТВ накануне президентских выборов 2015 года, Ольга призналась, что не пойдет голосовать досрочно.

– Все говорят: мы пойдем досрочно голосовать, а мы с группой решили – нет, именно 11 числа. Потому что мы в первый раз идем голосовать. Мы даже решили в одно время сходить, чтобы это было интересно и запоминающееся, – рассказала она.

Напомним, ранее новая брюнетка Лукашенко открыла парад в Витебске.