Дело государственной важности: Лукашенко рассказал, как должны играть хоккеисты «Динамо»

В пятницу Александр Лукашенко занялся очередным важным делом – провел встречу с тренерами и хоккеистами «Динамо-Минск».

Любопытно, что в начале общения глава Беларуси заявил: «Я не позиционирую себя хоккеистом». Но спустя время уже обратился к игрокам со словами «я вас прошу как коллега».

Фото пресс-службы главы государства

Александр Лукашенко объяснил, как должна играть команда, отметив: «Сказать, что вы вообще бездарны и ничего не можете, я не могу».

– Я вас прошу как коллега, чтобы вы запомнили одну простую истину: когда вы выходите против кого-то играть, вы не должны на них смотреть снизу вверх (ах, они великие!). Они такие, как вы. Они – люди... Я уже вашим тренерам говорил: если вы не можете переиграть их по классу, ну перебегайте. Не давайте им играть. И вы это можете, особенно молодежь. Выходя на площадку, вы должны им смотреть в лицо, вы вровень должны быть с ними. И даже сверху. Это психологическое давление, – дал указание глава государства.

Он также заявил, что сегодня спорт – это не борьба, а война, которая из чисто спортивного приобрела характер большой политики, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

И в который раз за последнее время не обошлось без воспоминаний Александра Лукашенко из детства. Он играл в хоккей, как и все деревенские ребята.

– Только не так, как вы. А сначала в морозы, заливая где-то площадку на берегу речки. Сначала ведрами, потом помпой противопожарной. Делали этот клочок льда. И там, на этом льду, воевали друг против друга. Такой был тогда хоккей. Начинал я с вратаря. Но когда уже подрос, я начинал играть нападающим. Потом стал футболистом. Вот там и травмировался, – сообщил хоккеистам Лукашенко.

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